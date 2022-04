Spendenstellen in Sachsen-Anhalt bitten um bestimmte Sachspenden

Dessau-Roßlau/Magdeburg/dpa - Spendenstellen in Sachsen-Anhalt haben dazu aufgerufen, möglichst nur konkret benötigte und brauchbare Sachspenden abzugeben. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine ist die Hilfsbereitschaft im Land groß. Das Volumen an Spenden sei aktuell „um ein Vielfaches höher als das sonstige Spendenaufkommen“, sagte Britta Goehring, Leiterin der Geschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes in Magdeburg. Bedarfsgerechte Sachspenden seien das Beste, was es gibt, so Goehring. Die gespendeten Sachen sollten wenn möglich gewaschen sein, sortiert, am besten in Kartons mit Beschriftung.

Bei einem Spendenlager in Dessau-Roßlau führten zu viele Spenden zeitweilig sogar zu einem kurzfristigen Spendenstopp. Am Anfang hatte Jutta Ziemba, die Leiterin der Spendenstelle in der Bauhausstadt, noch den Ehrgeiz, die Vielzahl an abgegebenen Sachen zu zählen. Im Laufe der Zeit sei aber so viel nachgekommen, dass sie die Anzahl am Ende des Tages nur noch schätzen konnte. Auf ihrer Homepage hat die Stadt eine aktuelle Liste an dringend benötigten Spenden veröffentlicht.

Um konkrete Sachspenden haben beispielsweise auch die Städte Stendal und Salzwedel im Norden des Landes gebeten.