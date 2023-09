Die Autobahn GmbH des Bundes informiert in einer Pressemitteilung über geplanten Sperrungen auf den Autobahnen 2 und 14 im nördlichen Sachsen-Anhalt.

Sperrungen auf A2 und A14 in Sachsen-Anhalt: Worauf Autofahrer vom 5. bis 7. September achten müssen

Sowohl auf der A2 als auch auf der A14 in Sachsen-Anhalt stehen spezielle Arbeiten an. Aus diesem Grund gibt es Sperrungen.

Magdeburg (vs) - Die Autobahnen 2 und 14 müssen laut Angaben der Autobahn GmbH des Bundes für spezielle Arbeiten gesperrt werden.

Vom 5. September bis 7. September wird in Fahrtrichtung Schwerin die Auffahrt der Anschlussstelle Magdeburg-Stadtfeld auf der A14 aufgrund der Erneuerung des Ampelmastes auf der B1 im Kreuzungsbereich zur Anschlussstelle gesperrt. Der Verkehr wird über die Umleitung U72 vorbeigeführt.

A2 und A14: Vermessungs- und Ampelarbeiten Grund für Sperrungen

Am 6. September in der Zeit von 8 bis 17 Uhr wird auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover die Auf- und Ausfahrt der Anschlussstelle Alleringersleben gesperrt. Grund dafür sind Vermessungsarbeiten.

Der abfahrende Verkehr wird über die nächste Anschlussstelle Eilsleben und die Umleitung U59 vorbeigeführt. Der auffahrwillige Verkehr wird über die U76 und U61 umgeleitet, heißt es in der Pressemitteilung.