Spitze wird zur Sperrzone - Das erwartet die Hallenser rund um die Händelhalle

Am 3. Oktober werden hochrangige Politiker in der Händelhalle zum Festakt erwartet - darunter die Bundeskanzlerin. Deshalb soll das Areal zur Festung werden.

Halle (Saale)/MZ - Nimmt man die Resonanz bei der Bürgerinformation zu den Einschränkungen am Tag der Einheit zum Maßstab, dann dürften zumindest bei einem Großteil der Anwohner rund um die Händelhalle alle Unklarheiten beseitigt sein. Nur wenige Hallenser waren am Dienstagabend dorthin gekommen, wo am Tag der Einheit die geballte Politikprominenz der Republik den 31. Geburtstag des wiedervereinigten Landes feiern wird - mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an der Spitze.