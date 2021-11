In Dessau kursiert ein Gerücht: Sollen an Corona erkrankte Mitarbeiter - mit leichtem Krankheitsverlauf - im Altener Klinikum trotz Erkrankung arbeiten? Das Krankenhaus im Dessauer Auenweg reagiert auf ein Gerücht und stellt klar: Infizierte Kollegen bleiben zu Hause.

Dessau/MZ - Das Städtische Klinikum hat auf Gerüchte reagiert, die in der Stadt die Runde machen. Demnach sollen an Corona erkrankte Mitarbeiter - mit leichtem Krankheitsverlauf - im Altener Klinikum trotz Erkrankung arbeiten. Stimmt das? „Nein, das ist falsch“, erklärte Klinikums-Sprecher Gelfo Kröger auf MZ-Nachfrage. „Seit Beginn der Pandemie hat noch kein Infizierter mit positivem PCR-Test bei uns weitergearbeitet.“ Kröger wollte das ausgeschlossen wissen, „für den Gärtner genauso wie die Kollegen, die im pflegerischen oder ärztlichen Bereich tätig sind. Wir gefährden weder unsere Patienten noch andere Mitarbeiter.“

Symptomatische Mitarbeiter, die aufgrund ihrer Symptome, einen Schnelltest durchgeführt haben, gehen den Angaben des Klinikums zufolge bei positivem Ergebnis direkt in die Häuslichkeit. Sollte sich bei der Minderheit der Ungeimpften mit täglicher Kontrolle ein positiver Schnelltest ergeben und sollten diese Personen keinerlei Symptome zeigen, so arbeitet dieser Kollege unter Einhaltung der gängigen Abstands- und Hygieneregeln und unter FFP2-Maskenschutz weiter bis zum Resultat des PCR-Tests. „Da wir im Klinikum über einen eigenen Testautomaten verfügen, liegt das Ergebnis des PCR-Tests in der Regel bereits im Laufe des Tages vor“, erinnerte Kröger an die Möglichkeiten des Klinikums.

Für das Personal im Krankenhaus gelte allgemein die Regel: Wer krank ist, der bleibt zu Hause, bis er genesen ist. Wobei dem Städtischen Klinikum mit Genehmigung des städtischen Gesundheitsamtes erlaubt wäre, dass infizierte Mitarbeiter mit leichtem Krankheitsverlauf auf der Corona-Station ihren Dienst versehen. „Von dieser Möglichkeit haben wir bislang keinen Gebrauch gemacht“, heißt es aus dem Krankenhaus. Man habe dies auch nicht vor.

Im Klinikum werden Mitarbeiter, die nicht geimpft sind, täglich vor Arbeitsantritt auf Corona-Viren getestet. Alle Mitarbeiter mit Patientenkontakt - inklusive Reinigungsdienst und Logistik - arbeiten neben anderen Schutzmaßnahmen mit FFP2-Maske.