Schönebeckerin spendete Stammzellen für eine junge Frau, die an Blutkrebs erkrankt war. In der Knochenmarkspenderdatei sind rund 12,5 Millionen Menschen registriert.

Schönebeck - So, nun ist die Spende vorbei. Jetzt gehen wir beim Griechen essen. An diese Worte erinnert sich Alexandra Besser noch ganz genau. Gerichtet waren sie an ihre Mutter Katharina, nachdem sie am 6. August nach fünf Stunden Kanülen und Schläuche wieder los war. Die 24-Jährige hatte sich kurz zuvor als Stammzellenspenderin in die Reihe potenzieller Lebensretter eingereiht.