Warm-up in der „Villa Wertvoll“ in Magdeburg bevor es in die einzelnen Projektgruppen geht.

Magdeburg - Erik bittet zum „Warm-up“. Bevor es in der Kinder- und Jugendeinrichtung „Villa Wertvoll“ in Magdeburg in die einzelnen Projekträume geht, werden im Begrüßungskreis die Regeln des bevorstehenden Kreativnachmittags wiederholt: „Veto“ (Wenn jemand etwas nicht will), „Tempo“ (Wenn etwas zu schnell erklärt wird), „Klarheit“ (wenn etwas wiederholt werden sollte), „Verantwortung“ (wenn jemand bemerkt, dass sein Nachbar nicht gut drauf ist), „Störgefühl“ (wenn ein Gruppenteilnehmer zu laut, zu unruhig ist).

Dann teilen sich die knapp 50 Jungen und Mädchen auf. Laura hat sieben Kinder aus Rumänien, Serbien und Deutschland im Schlepptau. Sie ist Kunstleiterin. Mit den Neun- bis 13-Jährigen bastelt sie an diesem Nachmittag Laternen für St. Martin.

Krimi für Theateraufführung

Eine Etage über den Laternen-Kindern baut Erik mit seiner „Filmcrew“ das Filmset für das aktuelle Großprojekt auf, das am 27. und 28. Juni 2026 im Magdeburger Schauspielhaus vorgestellt wird. Diesmal ist es ein Krimi. Es beginnt damit, dass eine Frau, gerade ihre Rente abholt, als die Bank überfallen wird.

Nachdem geklärt ist, welchen Part ein Junge, der neu hinzugekommen ist, übernimmt, bedienen sich die neun Akteure aus dem Klamotten- und Zubehörfundus, damit alles möglichst echt aussieht. Jeder Fortschritt wird elektronisch festgehalten Die Kamera ist bereit, die Beleuchtung an: „Klappe!“

Der Projektmanager der „Villa Wertvoll“, Alexander Heinrich, sagt, dass jede Altersstufe ein Teil des Theater-Vorhabens ist. „Es ist bereits die siebte Staffel, die die Kinder und Jugendlichen zusammen erarbeiten. Von der Idee bis zum fertigen Bühnenstück – alles kommt von ihnen. Musik, Tanz, Kunst, Theater, Film sind die Gruppen, die ihre speziellen Beiträge beisteuern.“

2018 entstand die Idee, die Villa im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt als Kulturzentrum für Kinder- und Jugendliche im Alter zwischen drei und 17 Jahren einzurichten. Wie Alexander Heinrich sagt, „ein Stadtteil, der geprägt ist, von einer hohen Arbeitslosenquote, Kinderarmut und Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluss verlassen.“

Drei Säulen der Villa-Philosophie

Nach der Renovierung standen 2019 die drei Säulen, die die Philosophie der „Villa Wertvoll“ ausmachen: Kreativität, Beziehungen und Beratung. „3.000 Kinder und Jugendliche haben seitdem unsere 30 haupt- und 50 ehrenamtlichen Betreuer nahegebracht, dass sie bedingungslos wertvoll sind“, sagt Heinrich. „In Magdeburg gibt es rund 20.000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 17 Jahren. Nimmt man diese Zahl als Bezug, sind es rund 15 Prozent von ihnen, die an unseren kostenlosen Workshops in den künstlerischen Bereichen teilgenommen haben.“ Finanziert werde das Ganze durch Spenden und Zuschüsse.

Emanuel (v. l.), Paul, Raisa, Andrea, Sefora und Eva mit „Villa-wertvoll“-Kunstleiterin Laura beim Basteln. Bernd Kaufholz

„Mit dem Geld aus der Aktion ,Leser helfen’, wollen wir mit unseren Kindern und Jugendlichen sowie ihren Eltern im Event- und Ferienzentrum Schloss Altenhausen in der Börde ein Wochenende verbringen. Denn die meisten der Familien können sich so etwas nicht leisten“, sagt der 32-Jährige.

Antje Ludwig, Geschäftsführerin vom Paritätischem Sachsen-Anhalt, weiß: „Eine gute Integration und Teilhabe von Kindern und jungen Menschen in alle gesellschaftlichen Bereiche ist essenziell, um sie zu aktiven, starken und selbstbewussten Menschen zu erziehen. Wir erleben immer wieder, dass dies möglichst frühzeitig beginnen muss und insbesondere die Familien als Ganzes gestärkt und unterstützt werden müssen. Projekte, die Hilfen zur Erziehung anbieten, sind daher sehr vielseitig und individuell gestaltet- eine wichtige Investition in die Zukunft.“

Die Laternenkinder sind mit dem Bemalen der Papierleuchten beinahe fertig. Die „Schauspieler“ im oberen Stock immer noch bei der Arbeit. „Regisseur“ Erik ist zufrieden mit der Arbeit der Gruppe. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagt er. „Das wird eine runde Sache“, blickt er auf die Premiere im kommenden Jahr voraus. Doch es sind nicht nur die Workshops, die die „Villa“ anbietet. „Wir bieten zudem Beratungen mit psychologisch und therapeutisch ausgebildetem Personal an“, so Alexander Heinrich.

Die Projekte

Mit „Leser helfen 2025" wollen Volksstimme und der Paritätische Projekte unterstützen, die junge Menschen stärken, Eltern beraten und Kinder vor Gefahren schützen.

Diese Projekte stellen wir Ihnen in den nächsten Wochen vor:

