Viele Senioren im Land fürchten, die Kosten für die Unterbringung in Pflegeheimen nicht mehr stemmen zu können. Immer mehr sind auf staatliche Unterstützung angewiesen. Im ambulanten Bereich zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab. Die ersten Auswirkungen sind schon spürbar.

Steigende Kosten: Pflege entwickelt sich in Sachsen-Anhalt zur Armutsfalle

Pflege wird auch in Sachsen-Anhalt immer teurer.

Magdeburg - Eine Volksstimme-Leserin (Name der Redaktion bekannt) kann ihren Zorn kaum verbergen. Ihr Vater lebt in einem Pflegeheim. „Das wird leider zu einer Kostenfalle“, klagt die Magdeburgerin. Zuletzt seien allein die Investitionskosten auf 750 Euro pro Monat gestiegen. Sie bilden aber nur einen Teil des Eigenanteils, den jeder Heimbewohner zur Unterbringung beitragen muss. Auch an anderer Stelle gehen die Kosten nach oben. Die Familie gerate an die finanzielle Belastungsgrenze.

Der Verband der Ersatzkassen (VDEK) Sachsen-Anhalt bestätigt, dass es sich dabei keinesfalls um einen Einzelfall handelt: Nachdem der Eigenanteil bereits in den Vorjahren um ein Vielfaches gestiegen war, verteuerte er sich im Laufe dieses Jahres durchschnittlich um 171 Euro und liegt nun bei 1994 Euro pro Monat. Er sinkt jedoch je nach Verweildauer. Nach mehr als drei Jahren sind noch 30 Prozent des Eigenanteils selbst zu finanzieren. Hauptgrund für den steilen Anstieg sind die höheren Löhne für das Pflegepersonal. Seit September 2022 gilt die Tarifpflicht. Inflation und Energiepreise sind Treiber bei den Investitions- und Sachkosten.

Staat hilft bei Engpässen

Die Kostenexplosion bringt Pflegegebedürftige und deren Angehörige in die Bredouille. Seit 2016 beziehen immer mehr Menschen die „Hilfe zur Pflege“. Diese Unterstützung wird gezahlt, wenn Pflegeversicherung und Rente nicht mehr ausreichen und die Rücklagen bis auf das sogenannte Schonvermögen aufgebraucht sind, sagt VDEK-Landeschef Klaus Holst. Bei Alleinstehenden liegt das Schonvermögen bei 10 000 Euro, bei Eheleuten bei 20 000 Euro.

Waren vor sieben Jahren 6405 Sachsen-Anhalter auf die „Hilfe zur Pflege“ angewiesen, stieg die Zahl bis 2021 auf 7991. Das schlägt sich in den Ausgaben des Landes nieder. Im genannten Zeitraum sprangen sie bei der „Hilfe zur Pflege“ von 31 Millionen auf 65 Millionen Euro. Aktuell liegen sie bei rund 56 Millionen Euro.

Einspringen müssen im Zweifelsfall auch die Kinder, wenn ihr zu versteuerndes Einkommen jährlich über 100 000 Euro beträgt, so Holst. Die Regelung sei klar: Vom Gehalt fließt nach Abzug der eigenen Kosten die Hälfte in die Pflegekosten der Eltern. Ob noch Kontakt besteht, spiele keine Rolle, so der VDEK-Landeschef.

Keine Kostenübernahme

Angesichts der seit Jahren steigenden finanziellen Belastung sehen Krankenkassen und Sozialverbände die Landesregierung in der Pflicht. So fordert Barmer-Landeschef Axel Wiedemann, dass „das Land Sachsen-Anhalt die Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen neu regeln und dauerhaft übernehmen muss“.

In anderen Bundesländern ist dies bereits der Fall. Laut der Techniker-Krankenkasse zahlt Schleswig-Holstein 402 Euro und Nordrhein-Westfalen sogar 725 Euro pro Pflegebedürftigem. In Sachsen-Anhalt ist dies bis auf Weiteres nicht vorgesehen. Romy Richter, Sprecherin des Sozialministeriums, verweist auf den Koalitionsvertrag. In den „ist die Einführung eines unmittelbaren Zuschusses zu den Investitionskosten nicht aufgenommen worden“. Im Zweifelsfall müssten die Koalitionspartner zusätzliche neue Ausgaben im Landeshaushalt bereitstellen.

Die Menschen in den Pflegeheimen profitierten aber von der Corona-Investitionsrichtlinie, sagt Richter. Mehr als 150 Millionen Euro würden in den nächsten Jahren in Seniorenheime fließen, um beispielsweise die Zahl der Mehrbett-Zimmer zu reduzieren. Das Geld solle ebenfalls dazu beitragen, die Eigenanteile der Pflegebedürftigen zu senken.

Doch nicht nur in der stationären Pflege steigt der Preisdruck. Auch der ambulante Bereich verteuert sich in einem Maße, dass die ersten Auswirkungen spürbar werden, sagt VDEK-Landeschef Holst: „Wir sehen, dass Pflegebedürftige ambulante Pflegeleistungen aufgrund der gestiegenen Kosten zunehmend meiden.“

Familie springt ein

In der Folge würden die Dienste einerseits Kunden verlieren, andererseits hätten sie Probleme, neue zu finden. Stattdessen hätten die Betroffenen zwei Möglichkeiten. „Entweder versuchen sie, alleine über die Runden zu kommen, oder die Familie wird bei der Pflege wieder mehr eingebunden“, sagt der VDEK-Landeschef. Seite 4