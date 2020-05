In Sachsen-Anhalt wurden 2019 1,954 Milliarden Euro an Steuern eingenommen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Sachsen-Anhalts Gemeinden haben im vergangenen Jahr ein Plus bei Steuern und Abgaben verzeichnet.

Halle (dpa) l Sie nahmen insgesamt 1,954 Milliarden Euro und damit 59 Millionen Euro mehr ein als im Jahr 2018, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mitteilte. Die Gewerbesteuer lieferte demnach mit 848 Millionen Euro oder 43 Prozent den Löwenanteil der kommunalen Steuereinnahmen. Für bebaute und unbebaute Grundstücke führten Eigentümer 240 Millionen Euro an die Kommunen ab.

Zudem flossen aus der Einkommenssteuer 652 Millionen Euro an die Gemeinden. Ihr Anteil an der Umsatzsteuer lag 2019 den Angaben zufolge bei 166 Millionen Euro.