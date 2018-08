Autofahrer, die aus Richtung München kommend am Schkeuditzer Kreuz auf die Autobahn 14, Richtung Magdeburg, wollen, müssen mit Behinderungen rechnen. Archivfoto: Jan Woitas/dpa

Die Überfahrt von der Autobahn 9 zur Autobahn 14 in Richtung Magdeburg bei Schkeuditz wird wegen Reparaturarbeiten gesperrt.

Magdeburg/Leipzig l Autofahrer, die aus Richtung München kommend am Schkeuditzer Kreuz auf die Autobahn 14, Fahrtrichtung Magdeburg, wechseln wollen, müssen am Mittwoch mit Behinderungen rechnen.

Grund dafür sind Reparaturarbeiten an der Überfahrt von der Autobahn 9 zur Autobahn 14, wo am Dienstag ein Lkw verunglückt, dabei Öl ausgetreten ist und die Schutzplanken stark beschädigt wurden. Deshalb wird die Überfahrt am Mittwoch, von ca. 7 bis 15 Uhr, gesperrt.

Der Umleitungsverkehr wird solange über die A 9-AS Halle geführt. Das heißt, Autofahrer, die ursprünglich am Schkeuditzer Kreuz auf die A 14 wechseln wollen, fahren durch bis Halle, wenden hier auf die Gegenfahrbahn (München) und fahren zurück bis zum Schkeuditzer Kreuz.