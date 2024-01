Nach den ersten Demos am Montag wollten die Bauern am Mittwoch zahlreiche Autobahnauffahrten in Sachsen-Anhalt blockieren. Hinzu kommt der Beginn des Bahnstreiks. Wir haben die Entwicklungen am Mittwoch begleitet.

Mit Video: Bauern-Protest an Autobahnen und Bahn-Streik: Blockaden enden - Haseloff mit Appell an Olaf Scholz

Unser Ticker zu Bauernprotesten und Bahnstreik am Mittwoch: Traktoren von Bauern aus der Umgebung von Magdeburg blockierten eine Zufahrt zur A14. Am Mittwoch wollten Landwirte Autobahnzufahrten lahmlegen.

Halle (Saale)/Magdeburg/DUR. - Nach den Traktoren-Demos am Montag wollten Sachsen-Anhalts Bauern am Mittwoch einen Großteil der Autobahnen im Land blockieren.

In dem gemeinsamen Ticker von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme zu den Streiks und Protesten können Sie die Entwicklungen des Tages nachlesen. Nach 17.30 Uhr wurde es ruhiger.

17.32 Uhr

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich in die Diskussion um die Bauernproteste eingeschaltet. Er stellt klare Forderungen an Bundeskanzler Olaf Scholz.

17.15 Uhr

Hintergründe zu dem am Donnerstag, 11. Januar, geplanten Autokorso in Dessau. Was es zu wissen gilt.

Landwirte haben am Mittwochvormittag die Autobahnauffahrten von A9 in Dessau. (Kamera: Thomas Ruttke, Schnitt: Torsten Grundmann)

16.43 Uhr

Aktuell sind die Mitglieder der "Letzten Generation Halle" in Halle unterwegs. Im Schneckentempo geht es vom Opernhaus über den Hansering zur Hochstraße. Von dort aus über dem Franckeplatz zum Marktplatz / Roter Turm.

Die Mitglieder der "Letzten Generation" brachten mit der Aktion den Verkehr in der Innenstadt zeitweise zum Erliegen. Zu nennenswerten Zwischenfällen kam es bisher nicht.

Mitglieder der "Letzten Generation" protestieren in Halle. Foto: Marvin Matzulla

Die "Letzte Generation" imitiert den Bauernprotest und brachte einen eigenen Traktor mit. Damit solle infrage gestellt werden, ob diese Protestform für die Bevölkerung in Ordnung sei.

Die "Letzte Generation" in Halle hat auch einen eigenen "Traktor" mitgebracht. Foto: Marvin Matzulla

Polizei Halle und Magdeburg ziehen Bilanz

16.24 Uhr

Die Polizei Halle zieht Bilanz: Es sei teilweise zu enormen Einschränkungen im Straßenverkehr gekommen. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Halle (Saale) kam es dabei zu keinen größeren Zwischenfällen.

15.11 Uhr

Die Polizei in Magdeburg zieht Bilanz. 34 Autobahnauffahrten entlang der A2, A14, A36 wurden blockiert. Ausgenommen von den Aktionen waren die Auffahrten „Magdeburger Kreuz“, „Magdeburg Zentrum“ sowie das „Bernburger Kreuz“. Darüber hinaus wurden an elf Autobahnauffahrten regelmäßig abhängig von der Verkehrslage, kurzzeitige Öffnungen vorgenommen.

Insgesamt nahmen um Magdeburg circa 580 Personen und rund 440 Fahrzeuge, davon circa 340 Traktoren teil. Die Polizei zieht aufgrund der sehr geringen Stauerscheinungen und des störungsfreien Verlaufes ein positives Resümee, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bauernproteste in Sachsen-Anhalt: Die Lage am Mittwochvormittag an der A14-Auffahrt Dahlenwarsleben im Landkreis Börde. (Kamera: Vivian Hömke, Schnitt: Alexander Pförtsch)

15.04 Uhr

Auch die Auffahrten zur A14 im Bereich Wolmirstedt waren gesperrt. Vor allem Lkw-Fahrer zeigten durch Hupen Verständnis, aber auch Autofahrer hupten und reckten die Daumen hoch. Die Landwirte wollen ihre Proteste fortführen, vorerst bis kommenden Montag. Am Straßenrand zeigten außerdem Schilder, dass sich Bürger mit dem Protest der Landwirte solidarisieren.

Die Auffahrten zur A14 im Bereich Wolmirstedt waren gesperrt. Foto: Gudrun Billowie

Am Straßenrand zeigten Schilder in der Börde, dass sich Bürger mit dem Protest der Landwirte solidarisieren. Foto: Gudrun Billowie

Weitere Proteste in Sachsen-Anhalt angekündigt

15.00 Uhr

Die Polizei kündigt weitere Protestaktionen an. Am Donnerstag, 11. Januar findet ein Fahrzeugkorso durch Dessau statt. An dem Korso, welcher 16 Uhr an der Alten Landebahn startet, sollen sich laut Anmelder circa 300 Fahrzeuge, darunter ein Großteil an landwirtschaftlichen Fahrzeugen, beteiligen.

Grundsätzlich sei bis in die Abendstunden mit Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet von Dessau zu rechnen.

14.55 Uhr

Wer steckt eigentlich hinter der Durchführung des Protestes? Der Präsident des Bauernbundes, Martin Dippe, organisiert die Autobahnblockaden mit Treckern in Sachsen-Anhalt. Fast minütlich klingelt sein Handy. Der 38-Jährige ist in Sachsen-Anhalt einer der wichtigen Männer hinter den Bauernprotesten.

Bauernproteste in Sachsen-Anhalt: Die Lage am Mittwochvormittag an der A2 im Jerichower Land und bei Magdeburg. (Kamera: Marco Papritz, Thomas Schulz, Schnitt: Torsten Grundmann, Redaktion: Samantha Günther)

14.30 Uhr

Auch rund um Zerbst haben sich Landwirte - darunter aus Deetz und Lindau - heute erneut an den Bauernprotesten beteiligt. Von 9 bis 13 Uhr blockierten sie die A9-Auffahrt Vockerode.

Rund um Zerbst protestieren Bauen gegen die Politik der Ampelregierung. Foto: Gerard van Ginkel

14.24 Uhr

In und um Bitterfeld fahren kaum Züge. Die Bahnhöfe bleiben verwaist.

13.21 Uhr

Für die Zeit des Streiks der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) ersetzt der Regionalexpress 1 im Jerichower Land die Regionalbahn 40. Grund dafür: Die Odeg als Betreiber vom RE1 hatte sich bereits im Dezember mit der GDL auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt

13.13 Uhr

Landwirte aus den Regionen Wanzleben und Oschersleben haben seit den Morgenstunden die beiden A 14- Auffahrten bei Wanzleben blockiert.

Bei Wanzleben war die Auffahrt gesperrt. Foto: Hagen Uhlenhaut

13.00 Uhr

Die Blockaden der Autobahnzufahrten finden zur Minute in Sachsen-Anhalt ein offizielles Ende. Dennoch kann es dazu kommen, dass einzelne Straßen auch nach dem ausgegebenen Ende immer noch blockiert sind.

12.51 Uhr

Wer trotz GDL-Streik in den Bahnhof Bitterfeld kommt, steht vor einem Rätsel. Denn Hinweise auf die Ausfälle oder gar Alternativen sucht man vergebens. Lediglich auf den Anzeigetafeln an den Bahnsteigen leuchtet immer mal der Hinweis auf , dass nur die tatsächlich fahrenden Züge angezeigt werden.

Streik-Tag: Auch Letzte Generation will in Halle protestieren

12.45 Uhr

Neben den Bauernprotesten und dem GDL-Streik will nun auch die Letzte Generation für zusätzlichen Wirbel am Mittwochnachmittag sorgen. In der Hochstraße in Halle haben Mitglieder der Organisation zu einem Protestmarsch aufgerufen. Beginnen soll die Demonstration um 16 Uhr am Hallenser Opernhaus und in einem Zug von der Oper über den Leipziger Turm und die Hochstraße bis zum Marktplatz führen.

12.39 Uhr

Landwirte aus Querfurt sperren die Auffahrten zur Autobahn im Saalekreis bereits seit 7 statt 9 Uhr und wollen bis 13 oder 14 Uhr ausharren. Einwohner bringen Brötchen und Bockwürste vorbei.

Im Saalekreis sind die Auffahrten von der Bundesstraße B100 zur A9 Richtung Berlin und München (Höhe Landsberg) beide frei.

Auffahrten im Saalekreis könnten noch bis 14 Uhr blockiert sein. Foto: Luisa Koenig

12.27 Uhr

Eine Ortsgruppe von Landwirten und Unterstützern aus dem Raum Seehausen im nördlichsten Zipfel von Sachsen-Anhalt sperrt seit 7 Uhr immer abwechselnd die B189-Kreuzung "Sachsenfalle" und die Elbbrücke, das Nadelöhr nach Brandenburg. Es lodern weithin sichtbar Mahnfeuer. Laut Organisator haben 80 Prozent der Verkehrsteilnehmer Verständnis für die Blockaden. Die Polizei vor Ort spricht von großer Kooperationsbereitschaft seitens der Landwirte. Die Sperrungen sollen noch bis 18 Uhr andauern.

Die Proteste wirken sich bei Seehausen drastisch auf den Verkehr aus. Foto: Karina Hoppe

12.23 Uhr

Auch an der Anschlussstelle Droyßig (bei Kleinhelmsdorf) sind seit dem Morgen die Auffahrten auf die A9 in Richtung Berlin und München mit Landwirtschaftsmaschinen gesperrt.

Bei Droyßig ist die Auffahrt blockiert. Foto: Iris Richter

Stellenweise Stau in Magdeburg, aber kein Verkehrs-Chaos

12.15 Uhr

Die Auffahrt zur A2 wird am Magdeburger August Bebel Damm je nach Lage alle 30 Minuten geöffnet. Stellenweise kommt es entsprechend zum Stau. Das erwartete Verkehrschaos ist bislang ausgeblieben. Die Polizei ist vor Ort.

Am Magdeburger August Bebel Damm ist das prognostizierte Verkehrschaos ausgeblieben. Foto: Ivar Lüthe

Auffahrt zur A9 bei Bad Dürrenberg blockiert

12.06 Uhr

Im südlichen Saalekreis versperren die Traktoren die Auffahrt zur Autobahn 9 an der Anschlussstelle in Bad Dürrenberg seit 9 Uhr. Den Bauern haben sich erneut Privatpersonen angeschlossen, bis 13 Uhr soll die Auffahrt blockiert werden. „Diese Woche haben wir keine weiteren Aktionen geplant, aber Montag geht es zur Großdemo nach Berlin“, sagt Christian Gessner von der Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg.

Bei Bad Dürrenberg kommen nur noch Kranken- und Rettungswagen durch. Foto: Anne Nicolay-Guckland

Landesstraße im Südharz seit Mittwochmorgen von Traktoren versperrt

12.01 Uhr

Rund 30 Unternehmer haben die Landesstraße 236 bei Rottleberode in Mansfeld-Südharz mit Traktoren und Radladern gesperrt. Richtung Rottleberode, Berga und Schwenda geht deshalb seit 5.30 Uhr dort nichts mehr.

Die Teilnehmer unterstützen damit die Bauernproteste gegen angekündigte Subventionskürzungen, die in dieser Woche bundesweit laufen. Sie fordern eine andere Politik und das Ende der Ampelregierung in Berlin. „Man kann die Wirtschaft nicht mit Steuern und Abgaben überhäufen", sagt der Stolberger Forstunternehmer Ulrich Manteuffel (62), der die Demonstration angemeldet hatte. Um den Kampf gegen das Helme-Hochwasser nicht zu behindern, waren im Sangerhäuser Raum keine Autobahnauffahrten gesperrt worden.

Bei Rottleberode ist die Landesstraße L236 blockiert. Foto: Frank Schedwill

11.47 Uhr

Bauern aus der Region Wanzleben stehen seit dem Morgen an der Ottersleber Chaussee in Richtung Magdeburg. Hier machen sie eine gemeinsame Frühstückspause mit Polizeibeamten.

Protestler und Beamte der Polizei frühstücken bei Wanzleben in der Börde. Foto: Michael Arndt

11.44 Uhr

Auf der Autobahn A14 an den Anschlussstellen Wolmirstedt und Mose Richtung Schwerin kommt es momentan zu Blockadeaktionen. Die Auffahrten werden temporär für den Fahrzeugverkehr geöffnet, so die Polizei in Stendal.

Rettungskräfte können jederzeit passieren.

Polizei schätzt Lage an der A2 im Jerichower Land als ruhig ein

11.41 Uhr

Die Polizei schätzt die Situation an der Autobahn A2 im Jerichower Land als ruhig ein. Die Teilnehmer des Bauernprotestes verhalten sich kooperativ und halten sich an alle Absprachen, so Polizeisprecher Jörg Löffler. Zudem würden die Blockaden der Auffahrten auf Verständnis bei den Auto- und Lkw-Fahrern führen. Zwischenfälle habe es nicht gegeben: Ein Autofahrer hat sich nach einer Möglichkeit erkundigt, die Bauern wegen der Blockade zu verklagen. Dies ist aber nicht möglich, da es sich um eine angemeldete und genehmigte Demo handelt.

11.33 Uhr

Die Landwirte haben seit 9 Uhr die A36-Auffahrten blockiert. Betriebe aus Derenburg haben sich am Abzweig Heimburg, aus Trautenstein und Schwanebeck am Abzweig Blankenburg versammelt. Die Polizei überwacht alles. Bisher fließt der Verkehr innerorts. Private Unterstützer versorgen bei 12 Grad minus die Protestler mit Kuchen und warmen Getränken.

Im Harz streiken die Bauern bei minus 12 Grad. Sie werden von privaten Helfern unterstützt. Foto: Jens Müller

11.28 Uhr

Auf der Brücke der A2-Anschlussstelle Burg-Zentrum sorgt die Blockade der Bauern aufgrund der Ampel für einen Anstau des Verkehrs.

Bei Burg-Zentrum staut sich der Verkehr. Foto: Marco Papritz

11.24 Uhr

Der Pendlerparkplatz vor dem Bahnhof Genthin ist voll. Es sind keine wartenden Leute zu sehen, melden unsere Reporter vor Ort. Die ODEG streikt nicht. Sie hat wegen des DB-Streiks auf der Strecke des RE 1 zusätzliche Haltepunkte eingerichtet: in Fahrtrichtung Magdeburg Hbf – Burg in Biederitz, Gerwisch und Möser sowie in Fahrtrichtung Burg – Magdeburg Hbf in Möser, Gerwisch, Biederitz und Magdeburg-Herrenkrug. Das kann möglicherweise zu Verspätungen führen, da zusätzliche Haltestellen bedient werden.

11.20 Uhr

Die Polizei in Magdeburg meldet keine größeren Verkehrsbehinderungen. Die Beamten bitten aber die Verkehrsteilnehmer: "Bitte denkt im Bereich der blockierten Autobahnauffahrten an das Einhalten der Rettungsgassen. Die Versammlungsteilnehmer lassen Rettungsdienste durch, dafür müssen diese aber auch bis zur Auffahrt durchkommen."

Bitte denkt im Bereich der blockierten Autobahnauffahrten an das Einhalten der Rettungsgassen. Die Versammlungsteilnehmer lassen Rettungsdienste durch, dafür müssen diese aber auch bis zur Auffahrt durchkommen. #Bauernproteste — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) January 10, 2024

11.10 Uhr

Die Auffahrten zu den Autobahnen bei Dessau Ost und Vockerode werden am Mittwoch von der Agrargenossenschaft Mildensee und Landwirten aus Wartenburg und Deetz gesperrt.

Die Auffahrten bei Dessau Ost und Vockerode sind gesperrt. Foto: Aline Kauper

11.01 Uhr

Die Bauern protestieren an der Autobahnauffahrt in Hohenerxleben. Knapp 20 Landwirte blockieren hier die Auffahrten nach Halle und Magdeburg. Landwirt Mathias Schultz aus Groß Börnecke betont, dass dieser Protest gegen den Haushaltsplan der Bundesregierung alle betreffe, von der Hausfrau bis zum Unternehmer.

10.53 Uhr

Auch in Ilsenburg haben Protestierende die Auffahrt zur Autobahn verschlossen.

Auch in Ilsenburg versperren Traktoren die Autobahnauffahrt. Foto: Katja Mokosch

10.40 Uhr

In Wernigerode melden unsere Reporter eine ruhige Lage. Bislang ist nichts zu Staus aufgrund der Blockaden bekannt. Allerdings weichen viele Verkehrsteilnehmer auf Nebenstraßen aus. Das Verkehrsaufkommen in Wernigerode und den Orten drum herum ist dementsprechend erhöht.

Landwirte haben am Mittwochvormittag die Auffahrt zur A36 blockiert.. (Kamera: Sandra Reulecke)

10.32 Uhr

Schon am Montag gab es vielerorts Blockaden im Land, darunter nicht angemeldete. Die SPD-Landtagsfraktion verlangt nun Aufklärung von Innenministerin Tamara Zieschang (CDU), warum die Polizei nicht eingeschritten ist. Mit Blick auf die heutige Blockade von 65 Autobahnauffahrten sagte der SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben: "Auch diejenigen, die nicht demonstrieren, haben Grundrechte. Wenn heute fast alle Autobahnansschlussstellen in Sachsen-Anhalt mit dem Segen der Behörden stundenlang blockiert werden dürfen, bin ich auf die Begründung des Innenministeriums sehr gespannt, warum das noch verhältnismäßig ist." Am Donnerstag soll sich der Innenausschuss mit dem Thema befassen.

Autobahn-Auffahrten von Bauern blockiert

10.19 Uhr

Bei Osterfeld haben Bauern am Morgen die Zufahrten zur A9 sowohl in Richtung München als auch Berlin blockiert. Es kommt zu Staus auf der B180. Die meisten Kraftfahrer reagieren mit Verständnis, einige sind aber auch ungehalten.

Die Protestierenden wärmen sich mit Feuer und Essen bei Osterfeld. Foto: Iris Richter

10.14 Uhr

Bei Magdeburg Kannenstieg ist die Auffahrt blockiert.

Traktoren stehen auf der Autobahn-Auffahrt bei Magdeburg Kannenstieg. Foto: Thomas Schulz

10.10 Uhr

In Wolmirstedt rollen schon den ganzen Morgen immer wieder Protestkorsos der Bauern und Lkw-Speditionen durch die Innenstadt. Durch das laute Hupen sind sie bereits von weit weg zu hören. Zu größeren Behinderungen im Stadtverkehr kam es dabei bisher aber nicht, da die Korsos jeweils auf etwa 20 bis 40 Fahrzeuge beschränkt waren.

Laut hupend fahren Traktoren durch Wolmirstedt in der Börde. Foto: Kristina Reiher

Viele Straßen in Sachsen-Anhalt dicht - Blockade der Elbbrücke

10.01 Uhr

An gleich vier neuralgischen Punkten blockieren Landwirte und Speditionsunternehmen Straßen im Landkreis Stendal: Die Elbbrücke bei Tangermünde wird von 7 bis 13 Uhr gesperrt. Laut Polizeiinspektion Stendal ist diese Versammlung angemeldet. Die Organisatoren haben zugesichert, die Sperrung im Halbstundentakt aufzuheben, um Verkehrsteilnehmern die Überquerung der Elbe zu ermöglichen.

Ebenfalls gesperrt ist die Elbbrücke bei Wittenberge. Diese Blockade soll bis 13.30 Uhr andauern. Auch hier öffnen die Protestierenden die Barriere im Halb-Stunden-Takt.

Eine weitere Sperrung legt den Verkehr an der Kreuzung B189/B190 bei Seehausen lahm.

Spontan gesperrt wird auch die Kreuzung B188/L30 bei Vinzelberg, teilt die Polizeiinspektion Stendal auf Nachfrage mit.

Die Auffahrt zur A14 wird bei Halle von Protestierenden versperrt. Foto: Luisa Koenig

9.53 Uhr

Auch die Autobahn-Auffahrt von Halle Peißen der A14 ist in Richtung Leipzig zu.

Bauernproteste in Sachsen-Anhalt: Auch an der A36 bei Aschersleben wurden Blockaden errichtet. (Bericht: Frank Gehrmann)

Bahn-Streik "Zumutung für Fahrgäste"

9.49 Uhr

"Wir finden, der Bahn-Streik ist für unsere Fahrgäste eine absolute Zumutung", moniert DB-Sprecherin Anja Bröker.

Bauernproteste am Mittwoch im Salzlandkreis. (Kamera: Lisa Kollien, Schnitt: Torsten Grundmann)

9.46 Uhr

In Güsten haben sich die Bauern mit Bauwagen und Feuerschale auf die Sperrung eingerichtet. Auch sie stehen heute bis 13 Uhr an der Auffahrt nach Halle und wollen gegen die geplanten Kürzungen protestieren

Mit einer Feuerschale wärmen sich die protestierenden Bauern bei Güsten. Foto: Lisa Kollien

Bauernprotest in Bernburg: Landwirte aus dem Salzlandkreis kamen am Dienstag geschlossen nach Bernburg: Forderung nach fairem Kurs. (Schnitt: Bernd Stiasny, Kamera: Lisa Kollien)

9.40 Uhr

Die Bahnsteige am Zerbster Bahnhof waren heute Morgen verwaist, Pendler hatten sich offensichtlich auf den Lokführerstreik eingestellt. Einzig Güterzüge rauschten durch.

In Zerbst ist der Bahnhof nahezu menschenleer. Foto: Daniela Apel

9.39 Uhr

In Dessau Süd geht in Richtung München auch nichts mehr. Die Auffahrt in Richtung Berlin wurde frei gelassen.

In Dessau Süd versperren Traktoren die Autobahn-Auffahrt Richtung München. Die Auffahrt in die Richtung Berlin wurde hingegen freigelassen. Foto: Steffen Brachert

Trotz Bauern-Protest: Rettungsfahrzeuge und Bundeswehrkonvoi können Straßen passieren

9.32 Uhr

In Dessau ist der Protest der Bauern pünktlich angelaufen. Die Auffahrten an der A9-Anschlussstelle Dessau-Ost sind sowohl in Richtung München als auch in Richtung Berlin mit Treckern blockiert. An der Anschlussstelle Dessau-Süd ist, wie angekündigt, nur die Auffahrt in Richtung Berlin blockiert, in Richtung München kann aufgefahren werden.

Rettungsfahrzeuge und ein Bundeswehrkonvoi wurden aber auch auf den eigentlich gesperrten Auffahrten kurzerhand von den Bauern durchgelassen. Die Polizei sichert die Aktionen ab.

Die Auffahrt zur A9 bei Dessau ist gesperrt. Rettungsfahrzeuge und ein Bundeswehrkonvoi wurden aber kurzerhand von den Bauern durchgelassen. Foto: Thomas Ruttke

9.30 Uhr

Seit neun Uhr ist die Autobahnauffahrt Ilberstedt an der A35 gesperrt. Die Bauern aus Mehringen und Plötzkau protestieren, lassen aber Krankenwagen und Notfalltransport auf die Autobahn auffahren. Die vorbeifahrenden Autofahrer hupen zustimmend, einige sind aber auch wütend über die Blockade und diskutieren über den Zweck des Protestes.

Die Autobahnauffahrt Ilberstedt an der A35 ist versperrt. Foto: Lisa Kollien

9.25 Uhr

Die Anschlussstellen Theeßen und Burg-Ost sollen nach etwa einer Stunde kurz geöffnet werden,um Verkehr abfließen zu lassen,sagt Peter Deumelandt vom Bauernverband Jerichower Land.

Bereits eine halbe Stunde ist die Auffahrt zur A2 bei Burg zu. (Kamera: Marco Papritz)

An der Anschlussstelle Theeßen in der Auffahrt Richtung Hannover haben sich Bauern mit ihren Traktoren postiert. Foto: Marco Papritz

9.23 Uhr

Bei klirrender Kälte: Bauern wärmen sich bei Burg mit Feuerschalen.

Die tiefen Temperaturen machen den Protestierenden das Handeln schwer. Zum Aufwärmen werden unter anderem in Burg Feuerschalen genutzt Foto: Marco Papritz

9.22 Uhr

Laut Polizeiinspektion Magdeburg haben die Traktoren an der A2 die Positionen eingenommen, es gibt aber aktuell keine größeren Stauerscheinungen.

9.20 Uhr

Unsere Reporter melden bei Magdeburg: Krankenwagen sind bei den Protesten auf die Autobahn durchgelassen worden. Auch die Abfahrten sind, wie angekündigt, offen.

9.17 Uhr

Die Autobahn-Auffahrt in Dessau Ost ist von Traktoren versperrt.

In Dessau Ost ist die Autobahn-Auffahrt zur A9 versperrt. Foto: Thomas Ruttke

Auffahrten von der Bundesstraße B1 zur Autobahn A14 bei Magdeburg dicht

9.15 Uhr

An den Autobahnauffahrt in der Börde (A14: Dahlenwarsleben, A2: Irxleben, Bornstedt, Alleringersleben und Eilsleben) haben die Traktoren die Auffahrten blockiert. Die Polizei ist vor Ort. Die Auffahrt Irxleben soll nach Angaben des Bauernverbandes je nach Lage vor Ort alle 30 Minuten geöffnet werden.

9.11 Uhr

Die Elbbrücke Tangermünde ist erneut gesperrt. Heute soll die Blockade sogar bis 13 Uhr andauern. Am Montag und Dienstag wurde die Flussquerung je bis circa 11 Uhr gesperrt. Es handelte sich dabei um unangemeldete Versammlungen. Ob der Protest auf der Brücke heute angemeldet ist, ist noch nicht bekannt.

Es handelt sich dabei nicht um einen Bauernprotest. Der Kreisbauernverband Stendal hat sich von der Aktion auf der Elbbrücke distanziert.

9.07 Uhr

Die Bauern haben die Auffahrten von der Bundesstraße B1 zur Autobahn A14 bei Magdeburg Richtung Halle und in nördliche Richtung dicht gemacht.

Bei Magdeburg können keine Autos mehr auf die A14 aufbiegen. Foto: Ivar Lüthe

9.04 Uhr

Es geht los an der Burger Autobahnauffahrt.

Die Auffahrt zur A2 ist bei Burg zu. (Kamera: Marco Papritz)

9.03 Uhr

Eine weitere kurzfristig angemeldete Versammlung gibt es momentan auf der Bundesstraße B188 und Landesstraße L30 - Kreuzungsbereich Vinzelberg. Dort wird es zu halbstündlichen Sperrungen bis etwa 13.30 Uhr kommen.

9.00 Uhr

Die Blockaden der Bauern an den Autobahnauffahrten in Sachsen-Anhalt sind weitgehend installiert.

8.59 Uhr

Der Bahnhof in Burg ist verwaist. Per Durchsage und über Infotafeln werden Fahrgäste über den Streik der GDL informiert. Das hat im Jerichower Land unter anderem die Konsequenz, das die Regionalbahn (RB) 40 komplett entfällt. Vorteil: Der Regionalexpress (RE) 1 der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH, der zwischen Magdeburg und Eisenhüttenstadt fährt, ist im Einsatz. Er hält in Burg, Güsen und Genthin.