Die beschleunigte Entwicklung des Sozialismus überforderte Gesellschaft und Wirtschaft in der DDR. Es gab erste Unruhen.

Streik in Magdeburg schon im Januar 1953

Wiederaufbau am Zentralen Platz in Magdeburg 1953, im Hintergrund rechs die Johanniskirche.

Magdeburg - Der Kult um den sowjetischen Machthaber Josef Stalin hatte sich 1953 in der DDR ins Unerträgliche gesteigert. Als Januar die ersten Mieter in der „ersten sozialistische Straße Berlins“ – eben die Stalinallee – einzogen, würdigte dies der SED-Stadtchef Hans Jendretzky dies als Beweis für den Glauben an die Friedenskräfte „unter Führung des großen Stalin“.