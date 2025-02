Kitas, Müllabfuhr, Jobcenter, Verwaltung: In Sachsen-Anhalts Kommunen kommt es in diesen Tagen immer wieder zu Streiks. Auch am Mittwoch und Donnerstag gibt es wieder Arbeitsniederlegungen.

Auch in Sachsen-Anhalt laufen seit mehreren Tagen Warnstreiks in den Kommunen. (Archivbild)

Magdeburg/Halle (Saale). - Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst drohen in den beiden größten Städten Halle und Magdeburg Warnstreiks.

Lesen Sie auch: Streik im öffentlichen Dienst: Diese Kitas in Burg bleiben geschlossen

Die Landeshauptstadt teilte mit, dass am Donnerstag streikbedingt vier städtische Kindertagesstätten und Horte komplett geschlossen blieben. Auch in anderen Kitas könne es zu Einschränkungen kommen. Die Abfallentsorgung sei am Donnerstag sowie am Freitag ebenfalls von den Warnstreiks betroffen.

Halle und Magdeburg: Einige Kitas bleiben wegen Streik geschlossen

Für Halle hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ebenfalls für den Donnerstag die kommunalen Beschäftigten zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Laut den Angaben bleiben mindestens 15 Horte und Kitas geschlossen. Betroffen sind außerdem Mitarbeitende in Verwaltungen, der Deutschen Rentenversicherung, Jobcenter und der Agentur für Arbeit.

Lesen Sie auch: Warnstreik bei der Post: In diesen Regionen kommen viele Briefe später an

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es erste Warnstreiks in Sachsen-Anhalt gegeben, unter anderem in Dessau-Roßlau und dem Salzlandkreis.

Tarifstreit im öffentlichen Dienst: Was Verdi fordert

Die Gewerkschaft fordert in der Tarifrunde von Bund und Kommunen acht Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich. Außerdem erwartet Verdi unter anderem drei zusätzliche freie Tage.

„Der öffentliche Dienst steht vor dem Kollaps. Die Beschäftigten brauchen keine leeren Worte, sondern konkrete Maßnahmen gegen die extreme Arbeitsbelastung. Die Arbeitgeber müssen endlich handeln!", kritisiert der Verdi-Gewerkschaftssekretär Lucas Zahn.

Lesen Sie auch: Erst Naumburg, dann Zeitz: Warnstreik im öffentlichen Dienst - Verdi fordert mehr Lohn und mehr Freizeit

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatte die Forderungen der Gewerkschaften als „nicht tragbar“ zurückgewiesen. Die Kommunen seien bereits hoch verschuldet. Die nächste Verhandlungsrunde beginnt Anfang kommender Woche in Potsdam.