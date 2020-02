Am Mittwoch gibt es eine Großdemonstration streikender Ameos-Mitarbeiter. Der Ameos-Chef attackiert vorab die Sozialministerin.

Magdeburg l Der Vorstandsvorsitzende der Ameos-Gruppe. Axel Paeger, hat Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) mit Donald Trump verglichen. Wie der US-Präsident verbreite auch sie "Fake News", sagte er. Die Ministerin hatte behauptet, Ameos transferiere jährlich opulente Gewinne ins Ausland. Dem widerspricht Paeger.

Vor der Großkundgebung von Ameos-Beschäftigten am Mittwoch in Magdeburg (10 Uhr ab Schleinufer) sagte Ameos-Regionalgeschäftsführer Frank-Ulrich Wiener, die wirtschaftliche Situation der Klinika in Sachsen-Anhalt sei "nach wie vor extrem angespannt".

Bei der Demonstration werden auch die Bundesvorsitzenden Saskia Esken (SPD) und Bernd Riexinger (Linke) erwartet. Die Organisatoren rechnen mit hunderten Teilnehmern.

