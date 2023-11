Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Sturmböen in Sachsen-Anhalt und hat für viele Regionen Warnungen herausgegeben.

Der Deutsche Wetterdienst hat für Regionen in Sachsen-Anhalt Sturmwarnungen herausgegeben.

Magdeburg/DUR/dpa - Bevor es am Wochenende mit prognostiziertem Schneefall winterlich weiß werden soll, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Sachsen-Anhalt Sturmböen.

Vor allem im Oberharz seien Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 140 Kilometer pro Stunde möglich, hieß es. Bäume könnten entwurzeln werden und Äste und Gegenstände herabstürzen. Der DWD riet, in Lagen über 1000 Metern den Aufenthalt im Freien möglichst zu vermeiden.

Lesen Sie auch: Schneegestöber voraus: Wintereinbruch zum Wochenende erwartet

Erste Warnungen vor Sturmböen der Stufe 2 von 4 wurden vom DWD bereits am Mittwochabend herausgegeben und gelten voraussichtlich von Donnerstag, 12 Uhr, bis Freitag 3 Uhr. Betroffen sein sollen folgende Regionen:

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Kreis Börde

Landkreis Harz

Halle (Saale)

Jerichower Land

Magdeburg

Mansfeld-Südharz

Salzlandkreis

Altmarkkreis Salzwedel

Kreis Stendal

Saalekreis

Kreis Wittenberg

Die Höchsttemperaturen klettern am Donnerstag auf Werte zwischen 8 und 10, im Harz zwischen 4 und 7 Grad.

So wird das Wetter am Freitag in Sachsen-Anhalt

In der Nacht zum Freitag wird es weiterhin bedeckt, von Nord nach Süd zieht Regen durch. Starke und stürmische Böen sind laut Vorhersage weiter möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 8 Grad.