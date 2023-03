Die Suche nach einem neuen Datenschutzbeauftragten in Sachsen-Anhalt ist eine schier unendliche Geschichte. Die schwarz-rot-gelbe Koalition will das Verfahren ändern. Die Deutsche Vereinigung für Datenschutz reagiert mit heftiger Kritik und warnt vor Vetternwirtschaft.

Suche nach oberstem Datenschützer in Sachsen-Anhalt: Verein warnt vor „übler Vetternwirtschaft“

Der Datenschutz ist ein großes Thema. In Sachsen-Anhalt ist die Stelle des obersten Datenschützers seit Jahren vakant.

Magdeburg - Nach mehreren Wahlpleiten streben CDU, SPD und FDP ein neues Verfahren bei der Besetzung des obersten Datenschützers an. In Zukunft soll die Besetzung nicht mehr an eine Stellenausschreibung gekoppelt werden. Stattdessen sollen die Fraktionen ein Vorschlagsrecht erhalten.