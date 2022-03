Tabellenführer SC Magdeburg gewinnt auch beim TVB Stuttgart

Stuttgart - Tabellenführer SC Magdeburg bleibt 2022 in der Handball-Bundesliga ohne Punktverlust. Beim TVB Stuttgart siegten die Elbestädter in einem umkämpften Spiel mit 30:27 (16:16). Omar Ingi Magnusson war dabei bester Magdeburger Schütze mit acht Treffern, für Stuttgart waren Viggo Kristjansson und Zarko Peshevski mit je fünf Toren am erfolgreichsten.

Der SCM erwischte einen schwachen Start und lag früh mit fünf Toren zurück (3:8/9.). Trainer Bennet Wiegert bemängelte in seiner Auszeit (9.) fehlende Kompaktheit in der Defensive, doch der SCM bekam auch im Anschluss keinen Zugriff auf die TVB-Angreifer. Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe der SCM im Spiel ankam, doch zur Halbzeit hatte der Tabellenführer ausgeglichen.

Nach der Pause ging der SCM erstmals in Führung (18:17/34.), konnte sich aber nicht absetzen. Weiterhin hatte Magdeburg defensiv Probleme und agierte auch im Angriff nicht mit der gewohnten Dynamik. Der TVB verpasste mehrfach die Chance zur erneuten Führung (25:25/50.) und so sicherte sich der SCM in den Schlussminuten den Sieg.