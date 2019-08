Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ist am 8. August 2019 bei Markus Lanz zu Gast. Archivfoto: Eroll Popova

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident wird bei Markus Lanz unter anderem über die Arbeit von Annegret Kramp-Karrenbauer sprechen.

Hamburg (vs) | Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ist am 8. August 2019 in der Talkshow "Markus Lanz" zu Gast. Die Sendung wird ab 23 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Haseloff wird sich über seine Erfahrungen mit der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt äußern. Außerdem soll er die Arbeit von Annegret Kramp-Karrenbauer einschätzen. Die CDU-Chefin hat erst vor Kurzem das Amt der Verteidigungsministerin übernommen.