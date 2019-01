In Sachsen-Anhalt wurde für bessere Tarife gestreikt. Symbolfoto: Gregor Fischer/dpa

Beschäftigte haben sich in Sachsen-Anhalt für ihre Forderungen bei den Tarifverhandlungen der Länder stark gemacht.

Magdeburg (dpa) l Tarifbeschäftigte und Beamte versammelten sich am Mittwoch in Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau, Quedlinburg und Haldensleben zu "Aktiven Mittagspausen", wie der Beamtenbund dbb mitteilte. Die Gewerkschaften wollen damit ihre Forderung nach sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro im Monat, unterstreichen. Die Länder hatten das zum Auftakt der Verhandlungen in der vergangenen Woche als überzogen abgelehnt.

Größte Herausforderung für die nächsten Jahre sei die Gewinnung neuer Fachkräfte, sagte dbb-Landeschef Wolfgang Ladebeck bei der Aktion in Magdeburg. Deshalb brauche es höhere Löhne. Laut dbb geht es in Sachsen-Anhalt um mehr Geld für rund 37.000 Tarifbeschäftigte des Landes. Dazu kommen etwa 35.000 Beamte und Richter, auf die das Ergebnis übertragen werden soll. Die nächsten Verhandlungsrunden sind für den 6. und 7. Februar sowie für den 28. Februar und 1. März in Potsdam geplant.