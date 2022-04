Täter gibt sich als Paketbote aus und raubt Halberstädterin brutal aus

Am Landgericht Magdeburg hat am Dienstag der Prozess gegen einen 27 Jahre alten Mann begonnen. Dem Syrer und zwei bisher Unbekannten wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr eine Frau in Halberstadt bewusstlos geschlagen und beraubt zu haben. Was war passiert?

Magdeburg - Der 27 Jahre alte Angeklagte wurde gestern in Handschellen durch Justizwachtmeister in den Saal 5 des Magdeburger Landgerichts geführt. Die Staatsanwaltschaft Halberstadt wirft dem Syrer, dem ein Dolmetscher an die Seite gesetzt wurde, vor, am 20. Oktober 2021 mit zwei weiteren mutmaßlichen Tätern eine damals 58 Jahre alte Frau in Halberstadt schwer verletzt und anschließend beraubt zu haben.