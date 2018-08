Kurz nach der Dämmerung war es am Umspannwerk Wolmirstedt schon 21 Grad Celsius warm. Bernburg erreichte am Dienstag den höchsten Wert, der seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Sachsen-Anhalt gemessen worden sei. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Rekordwerte und tropische Nächte in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Bernburg war mit mehr als 39 Grad heißester Ort Deutschlands.

Leipzig (dpa) l Bernburg in Sachsen-Anhalt ist der heißeste Ort Deutschlands in diesem Sommer. Die Temperatur betrug dort am Dienstag um 16.00 Uhr 39,4 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte. Das sei zugleich der höchste Wert, der seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Sachsen-Anhalt gemessen worden sei. "Dabei ist noch Luft nach oben. Bis etwa 18 Uhr könnte die Temperatur noch ansteigen, weil der Boden bis dahin die Wärme an die Luft abgibt", betonte Meteorologe Robert Noth. Daher kann der Deutsche Wetterdienst die Tageshöchsttemperaturen auch erst am Abend bekanntgeben.

Es sei nicht auszuschließen, dass sogar der deutsche Allzeithitzerekord aus dem fränkischen Kitzingen ins Wanken gerate, betonte Noth. Dort waren 2015 am 5. Juli und am 7. August 40,3 Grad gemessen worden.

Am Dienstag haben die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Hitze nochmals mit voller Wucht gespürt. "Bereits am Vormittag hatte ein Meteorologe vorhergesagt: "Es wird der heißeste Tag des Jahres." Er sollte recht behalten. In Thüringen war es in Jena mit 36,5 Grad am heißesten, und im sächsischen Garsebach bei Meißen wurden 36,2 Grad gemessen. Der Allzeitrekord in Leipzig aus dem Jahr 1943 mit 38 Grad blieb aber aller Voraussicht nach bestehen. Am Dienstagnachmittag wurden in der Messestadt 36 Grad gemessen.

Besonders belastend ist, dass es auch nachts kaum noch abkühlt. "Es sind tropische Nächte, in denen die Temperatur vor allem in den Städten nicht mehr unter 20 Grad fällt", erläuterte Meteorologe Florian Engelmann.

Am Mittwoch rechnen die Meteorologen mit Temperaturen zwischen 35 und 36 Grad. Auch am Donnerstag und Freitag sind ähnliche Temperaturen zu erwarten. Erst ab dem Wochenende gibt es Hoffnung, dass die Hitze etwas nachlässt.