Die Abendsonne scheint durch die Wolken: Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird am Wochenende wechselhaft. Foto: Martin Gerten/dpa

Der Deutsche Wetterdienst kündigt für das Wochenende wechselhaftes Wetter an. Zudem wird es schon ziemlich warm.

Leipzig (dpa) l Das Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt sich wechselhaft. In der Nacht zu Samstag könnten die Temperaturen auf kühle vier bis neun Grad Celsius sinken, sagte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig am Freitag. Davor seien ortsweise auch Schauer möglich. Am Samstag wechsele sich tagsüber ein Mix aus Sonne und Quellwolken bei Höchsttemperaturen bis zu 27 Grad ab.

"Nachts geht es ohne Jacke wieder nicht", so Hain. Dann sollen 14 bis 19 Grad erreicht werden. Am Sonntag werde es wieder richtig heiß – bis zu 30 Grad, hieß es. In der kommenden Woche steigen die Temperaturen laut DWD weiter an. "Es könnte richtig heiß werden", sagte Hain. Laut DWD sind bis zu 35 Grad möglich.