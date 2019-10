In Halle hat es eine Schießerei gegeben. Es gibt mindestens zwei Tote. Vieles deutet auf einen Anschlag hin. Es gab eine Festnahme.

Halle (vs/dpa) l In Halle hat es eine Schießerei mit mehreren Toten gegeben. Einiges deutet auf einen rechtsterroristischen Anschlag hin. Bislang geht die Polizei von zwei getöteten Menschen aus. Als Ort wird das Paulusviertel vor der Synagoge angegeben. Nach Volksstimme-Informationen sollen sich noch bis zu 100 Menschen in der Synagoge aufhalten.

Menschen sollen in Gebäuden bleiben

Die Menschen in Halle sollen weiter im gesamten Stadtgebiet in Sicherheit in Gebäuden bleiben. Das sagte ein Stadtsprecher der Deutschen Presseagentur am Nachmittag. Eltern sollen ihre Kinder derzeit nicht aus den Kitas abholen.

Verletzte in in Uniklinikum Halle

Wie die MZ berichtet, sind laut Pressesprecher Jens Müller des Uniklinikums Halle zwei Verletzte mit Schussverletzungen eingeliefert worden. Einer der Veletzten wird derzeit operiert, zu dem anderen gibt es derzeit keine genaueren Informationen. Das Klinikum hällt mehr Personal in der Notaufnahme bereit. Drei OP-Säale stehen extra zur Verfügung.

Wie mz-web.de zuerst berichtet hatte, ist mindestens eine Person mit einer Schusswaffe unterwegs gewesen. Die Polizei meldete um 13.45 Uhr die Festnahme eines mutmaßlichen Täters. Ob es weitere Täter gibt, ist laut Polizei bislang unklar.

Wolfgang Schneiß, Ansprechpartner für jüdisches Leben in Sachsen-Anhalt und gegen Antisemitismus, sagte gegenüber der Volksstimme: "Die Nachrichtenlage ist unsicher, aber es sieht auf den ersten Blick nach einem ganz bewussten Zeichen aus, das mit dieser schrecklichen Tat gesetzt werden sollte." Er stehe mit der Synagogengemeinde in Kontakt, die Lage sei "äußerst angespannt".

Viele Menschen noch in der Synagoge

Zum Zeitpunkt der tödlichen Schüsse nahe der Synagoge in Halle/Saale war das jüdische Gotteshaus voll besetzt, bestätigt auch der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorotzki gegenüber dem "Spiegel". "Momentan sind 70 bis 80 Personen in der Synagoge", wurde Privorotzki zitiert. Die Sicherungsvorkehrungen am Eingang hätten "dem Angriff standgehalten", zitierte der "Spiegel" ihn am Mittwochnachmittag weiter. Derzeit feiern Juden auf der ganzen Welt den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur.

Anna T. vom Verein Maccabi ist mit anderen Gemeindemitgliedern noch immer in der Synagoge in Halle. "Die Polizei ist hier, wir werden beschützt", sagte sie am Nachmittag gegenüber der Volksstimme.

Die Polizei bestätigte, dass zwei Personen getötet wurden. Sie warnte die Bevölkerung. Bewohner sollen in ihren Wohnungen bleiben und sichere Orte aufsuchen. "Wir fahnden mit Hochdruck", so die Polizei. Der mutmaßliche Täter war mit einem Fahrzeug flüchtig.

Die Stadt Halle warnte Hallenser per Warn-App über die Vorfälle im Paulusviertel und bittet Anwohner in ihren Wohnungen sowie von Fenster und Türen fern zu bleiben, so mz-web.de

Der Täter hat nach Angaben von Bild.de mit einem Sturmgewehr mehrere Schüsse abgefeuert. Er erschoss demnach eine Frau und verletzte mehrere Personen. Er soll sich auf der Flucht in Richtung Leipzig befunden haben. Auch bei Landsberg hat es laut Warnmeldung einen Schusswaffengebrauch gegeben. Der Täter in Halle soll militant gekleidet und vermummt gewesen sein. Ein Video zeigt einen der Täter.

Handgranate auf jüdischen Friedhof

Zudem soll eine Handgranate auf den Jüdischen Friedhof geworfen worden sein, so Bild. Heute endet mit "Jom Kippur" der höchste jüdische Feiertag.

Alle verfügbaren Polizeieinheiten wurden nach Halle versetzt. Die Behörden gehen von einer „besonderen Lage“ aus. Die Stadt Halle spricht von einer "Amoklage".

Ein Augenzeuge berichtete gegenüber dem Fernsehsender ntv, dass er gerade einen Döner kaufen wollte, als er von innen durchs Schaufenster einen militant gekleideten Mann mit Helm und Maske sah. Der Mann hatte demnach ein Sturmgewehr und etwas dabei, das wie eine Handgranate aussah. Die anderen Kunden seien weggelaufen, dann habe es einen Schuss gegeben. Der Mann neben dem Zeugen sackte zusammen - möglicherweise ist das der zweite Tote, von dem die Behörden sprechen. Der Zeuge flüchtete auf die Toilette, wie er ntv erklärte. Dort schrieb er seiner Familie, dass er sie liebe. Später holte ihn die Polizei aus der Toilette.

Bahnhof Halle gesperrt

Die Deutsche Bahn hat den Bahnhof in Halle gesperrt. Züge des Fernverkehrs werden umgleitet und verspäten sich, so die Bahn. Der Halt Halle (Saale) entfällt.

Ministerpräsident kehrt aus Brüssel zurü

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff erklärte: „Ich bin entsetzt über diese verabscheuenswürdige Tat. Es wurden durch sie nicht nur Menschen aus unserer Mitte gerissen, sie ist auch ein feiger Anschlag auf das friedliche Zusammenleben in unserem Land. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer." Haseloff erreichte die Nachricht von der Tat bei einer Konferenz des Ausschusses der Regionen in Brüssel. Der Ministerpräsident wird die Veranstaltung zum Strukturwandel in den Kohleregionen verlassen und am Abend wieder in Sachsen-Anhalt erwartet.

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat sich bestürzt über die tödlichen Schüsse von Halle/Saale geäußert. "Schreckliche Nachrichten aus Halle, heute am jüdischen Versöhnungstag Jom Kippur. Ich bin erschüttert & traurig", twitterte der frühere Grünen-Chef. Allen Verletzten und Angehörigen wünschte er viel Kraft und dankte den Einsatzkräften.

Die Hintergründe der tödlichen Schüsse von Halle sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums noch unklar. Das sagte ein Sprecher des Hauses von Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, die Bundesregierung hoffe, dass der Täter oder die Täter schnell gefasst würden. Die Gedanken gingen "an die Freunde und die Familien der Todesopfer", sagte er.

Bundesanwaltschaft ermittelt

Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Sie ermittelt wegen Mordes von besonderer Bedeutung. Ob es sich um eine antisemitische Tat handelt, sei noch unklar, sagte ein Sprecher am Mittwoch.

Der Text wird laufend aktualisiert.