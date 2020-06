Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) baut auf dem Flughafen Cochstedt ein Testzentrum für Drohnen. Startschuss ist 2021.

Massimo Rogacki hat Germanistik und Romanistik an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Università di Roma studiert. Er ist Redakteur bei der Volksstimme. massimo.rogacki@volksstimme.de ›

Cochstedt l Das Drohnenzentrum am Flughafen Cochstedt wird am 1. Mai 2021 den Betrieb aufnehmen. Der Aufbau liege voll im Zeitplan, vor Ort liefen bereits erste Test- und Forschungsvorhaben, hieß es am Mittwoch (17. Juni) auf einer Informationsveranstaltung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Cochstedt.

Mit dem Nationalen Erprobungszentrum für zivile unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) baue das DLR nicht nur ein Zentrum für unbemanntes Fliegen, es entstehe auch „der deutschlandweit erste Flughafen mit gleichzeitigem UAS-Betrieb“, erklärte DLR-Luftfahrtvorstand Rolf Henke.

„Ich bin davon überzeugt, dass der Einsatz ziviler Drohnen in den nächsten Jahrzehnten zu den absoluten Wachstumsbereichen gehört“, sagte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD). Der Flughafen Cochstedt werde „aus dem Dornröschenschlaf geweckt“. Es entstehe ein Leuchtturm für Zukunftstechnologien, der auch für Start-ups sehr interessant ist. Davon werde das Land profitieren, so Willingmann.

Das DLR hatte den Flughafen Mitte 2019 erworben. Insgesamt investiert das DLR mindestens zehn Millionen Euro in die wissenschaftliche und betriebliche Infrastruktur. Entstehen sollen unter anderem moderne Systeme für Kommunikation, Flugvermessung und Überwachung, eine Werkstatt und neue Büroräume. Das Terminal soll als Institutsgebäude ausgebaut werden, der Tower erhält neue Technik.

DLR-Luftfahrtvorstand Henke unterstrich: „Bei Entwicklung, Test und Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme stehen Wirtschaft und Wissenschaft vor neuen Herausforderungen wie Vehikel-Technologie und Flugführung, aber auch Akzeptanz, Sicherheit und Regulierung.“ Diese Bereiche würden am Standort in Cochstedt zusammengeführt.

Unbemannte Luftfahrtsysteme werden heute schon in der Katastrophenhilfe sowie für den Medikamententransport in entlegene Gebiete eingesetzt.

Das DLR ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Über die eigene Forschung hinaus ist das DLR als Raumfahrtagentur im Auftrag der Bundesregierung für die Planung und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten zuständig. Bundesweit unterhält es 28 Standorte und Büros.

Der Flughafen Cochstedt war über Jahre von Pleiten gebeutelt. In den 90er Jahren wurde er für Millionensummen ausgebaut. Das Engagement eines amerikanischen Investors kam nie zustande. 2002 die erste Pleite. Die Suche nach einem Investor scheitert über Jahre. 2010 erhielt ein dänischer Investor den Zuschlag. Billigflieger Ryanair zieht sich nach drei Jahren 2014 zurück. 2016 die Insolvenz. Anstrengungen zur wirtschaftlichen Nutzung des Flughafens blieben erfolglos.