Halle (dpa) l In Sachsen-Anhalt sind 2018 deutlich weniger Kinder und Jugendliche adoptiert worden. Es wurden 83 Mädchen und Jungen unter 18 Jahren zur Adoption vermittelt und damit 25,9 Prozent weniger als im Jahr 2017, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle mitteilte. Damit sei der niedrigste Stand seit dem Jahr 1992 erreicht worden.

Ein Drittel der Kinder wurde im Jahr 2018 durch ein Stiefelternteil adoptiert, das waren 28 Adoptionen. 55 Kinder und Jugendliche wurden durch andere, nicht verwandte Personen angenommen. 60 Prozent der adoptierten Kinder waren jünger als drei Jahre alt. 12,1 Prozent waren zwischen 3 und 6 Jahre alt, 18,1 Prozent im Alter zwischen 6 und 12 Jahren, 9,6 Prozent waren 12 und älter.

Zum Jahresende 2018 waren 31 Kinder und Jugendliche zur Adoption vorgemerkt, ein Jahr zuvor waren es 39 Jungen und Mädchen. Die Zahl der Familien, die ein Kind annehmen wollen, liegt deutlich darüber. Den Statistikern zufolge lagen den Jugendämtern Ende 2018 insgesamt 75 Adoptionsbewerbungen vor, Ende 2017 waren es noch 93 gewesen.