Bei Freyburg haben Schüler während eines Bootsausflugs einen unbekannten Toten entdeckt. Die Poliei ermittelt.

Freyburg (vs) l Am Mittwoch hat eine Schulklasse bei einem Ausflug in der Nähe von Nißmitz, einem Ortsteil von Freyburg, eine Wasserleiche gefunden. Das Polizeirevier Burgenlandkreis teilte am Donnerstag mit, dass es sich bei der geborgenen Leiche um einen Mann mit bisher unbekannter Identität handelt.

Hinweise auf eine Straftat oder äußerliches Fremdeinwirken seien nicht zu erkennen, doch der Unbekannte habe schon länger im Wasser gelegen. In den nächsten Tagen soll der Mann obduziert werden.