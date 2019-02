Ein Mann aus Stendal in Sachsen-Anhalt ist am Dienstag bei einem Unfall auf der A1 tödlich verletzt worden. Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

Ein 52-Jähriger Stendaler ist mit seinem Laster auf der A1 in Niedersachsen auf ein Stauende aufgefahren. Dabei wurde er tödlich verletzt.

Wildeshausen/Stendal (dpa) l Nahezu ungebremst ist ein Lkw-Fahrer aus Stendal auf der Autobahn 1 in Niedersachsen in ein Stauende gekracht und tödlich verletzt worden. Der in Richtung Hamburg fahrende 52-Jährige habe den stockenden Verkehr am Dienstagnachmittag offenbar zu spät bemerkt, teilte die Polizei mit.

Er krachte auf den langsam rollenden Sattelzug eines 73-jährigen aus Zwickau, der durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf das Heck eines weiteren Sattelzuges geschoben wurde. Der Fahrer dieses Lkw, ein 25-jähriger Mann aus Polen, erlitt einen Schock. Der 73-Jährige kam leicht verletzt in eine Klinik. Der Schaden summierte sich auf mindestens 150.000 Euro.