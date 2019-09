Der erste Herbststurm fegt in Schierke über den Harzer Brocken. Foto: Matthias Strauß

In Schierke im Harz werden schwere Sturmböen auf dem Brocken erwartet. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Wernigerode/Schierke l Der erste Herbststurm in 2019 fegt seit Samstagmittag über den Harz. Auf dem Brocken werden oberhalb 1000 m sogar schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten über 100 km/h erwartet. Deshalb hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Dennoch waren am Samstag hunderte Wanderer auf Norddeutschlands höchsten Berg. Viel sehen konnten sie nicht, denn dichter Nebel lag über dem Brocken. Die Sichtweite betrug meist unter 20 Meter. Auch die Temperatur war herbstlich. Das Thermometer am Brockenbahnhof zeigte am zur Mittagszeit nur noch 7 Grad Celisius.