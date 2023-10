Ab Dezember wird es möglich sein, mit dem Nachtzug von Berlin nach Paris sowie nach Brüssel zu fahren. Die neuen Verbindungen haben beide auch einen Zwischenstopp in Halle.

Halle (Saale)/DUR/acs - Ab Dezember fahren zwei neue Nachtzug-Verbindungen durch Deutschland. Mit ihnen wird es möglich sein, von Berlin nach Paris und nach Brüssel zu fahren. Beide Verbindungen machen jeweils auch Halt in Halle.

Neue Nachtzug-Verbindungen nach Frankreich und Belgien mit Stopp in Halle

Die neuen Nachtzug-Verbindungen sollen ab dem 10. Dezember von Berlin in Frankreichs und Belgiens Hauptstädte fahren. Die Fahrten über Nacht nach Paris und Brüssel werden drei Mal in der Woche angeboten. Start des Ticketverkaufs für die neuen Nightjet-Verbindungen mit Stopp in Halle ist voraussichtlich der 17. Oktober, heißt es auf der Seite der Österreichischen Bundesbahnen ÖBB.

Die neue Strecke ist eine Kooperation der Deutschen Bahn und den ÖBB. Die DB hatte im Jahr 2014 ihre Nachtzüge eingestellt. Die ÖBB hingegen fuhr mit ihren Nightjet-Verbindungen erfolgreich weiter. Mit den neuen Nachtzug-Verbindungen von Berlin nach Paris und Brüssel einigten sich die DB und die ÖBB auf eine Zusammenarbeit.

Verbindung von Berlin nach Paris: Züge brauchen Sicherheitsupdate

Auch an einer Zugverbindung von Berlin nach Paris, die tagsüber verkehrt, wird gearbeitet. Die DB und der französische Bahnkonzern SNCF sollen an einer Direktverbindung, ebenfalls mit Stopp in Halle, arbeiten, wie ein Sprecher der Bahn dem MDR bestätigt. Ende nächsten Jahres soll die Verbindung demnach den Betrieb aufnehmen.

Die Reise von Berlin nach Paris dauere künftig etwa acht Stunden. Entsprechend kürzer sei die Fahrt von und nach Halle.

Aktuell arbeite man daran, die schon bestehenden Verbindungen zwischen Paris und Frankfurt sowie Frankfurt und Berlin miteinander zu verknüpfen, erklärt der Bahnsprecher.

Eingesetzt werden sollen etwa zehn Jahre alte Züge des Typs "ICE 3", die bereits im französischen Netz unterwegs sind. Bis zum Start müssen die Züge noch mit den aktuellen Sicherheitssystemen ausgestattet werden.