Bis zu 33 Grad: Hitzewarnung für Sachsen-Anhalt - Gewitter am Abend möglich

Magdeburg/Halle (Saale) – Die Menschen in Sachsen-Anhalt erwartet ein Sonntag mit hohen Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, hat die Hitze das Land im Griff - mit Temperaturen bis zu 33 Grad.

Hitze am Tag in Sachsen-Anhalt - Gewitter am Abend möglich

Gegen Mittag und im weiteren Tagesverlauf ziehen von Westen her Wolken auf. Vom Harz bis zur Altmark kann es vereinzelt zu Schauern und teils kräftigen Gewittern mit Starkregen kommen. Laut DWD klingen die Niederschläge gegen Abend ab. Die Höchsttemperaturen liegen in Sachsen-Anhalt bei 30 bis 33 Grad. Im Harz wird es etwas kühler bei Temperaturen von 26 bis 30 Grad.

In der Nacht zum Montag wird es in der Westhälfte des Landes wechselnd bis stark bewölkt. Vereinzelt kommt es zu Gewitter oder gewittrigem Regen. Im Osten wird kein Regen erwartet.

Vorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Montag

Am Montag in der ersten Tageshälfte in der Osthälfte bei wenigen Wolken viel Sonnenschein, in der Westhälfte dagegen viele Wolken, trocken. Im Verlauf der zweiten Tageshälfte von Westen her zunehmende Bewölkung und teils kräftige Schauer oder Gewitter mit heftigem Starkregen, größerem Hagel und schweren Sturmböen. Hier besteht Unwettergefahr!

Höchsttemperaturen von West nach Ost von 28 bis 34, im Harz 22 bis 29 Grad. Meist nur schwacher Wind. In der Nacht zum Dienstag zunächst stark bewölkt und gebietsweise kräftiger schauerartiger Regen mit eingelagerten Gewittern. Im Verlauf der zweiten Nachthälfte ostwärts abziehende Niederschläge und von Westen her Bewölkungsrückgang. Tiefsttemperaturen 18 bis 13 Grad. Meist nur schwachwindig.

So wird das Wetter am Wochenende in Sachsen

In Sachsen wird laut DWD verbreitet eine starke Wärmebelastung erwartet. Sonntagmittag allmählich mehr Quellwolken und am Nachmittag und Abend örtlich Schauer oder Gewitter, bevorzugt im Bergland oder davon ausgehend. Höchsttemperaturen 30 bis 33, im Bergland 25 bis 30 Grad. Meist nur schwacher Wind. In der Nacht zum Montag wolkig bis gering bewölkt und nach letzten Schauern im Bergland meist trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 20 bis 16 Grad.

Am Montag bis zum frühen Nachmittag bei wenigen Wolken viel Sonnenschein. Im weiteren Verlauf von Westen her zunehmende Bewölkung und teils kräftige Schauer oder Gewitter mit heftigem Starkregen, größerem Hagel und schweren Sturmböen. Unwettergefahr! In der Oberlausitz dagegen bis zum Abend meist noch trocken. Höchsttemperaturen 32 bis 35, im Bergland 27 bis 32 Grad. Meist nur schwacher Wind.

So wird das Wetter am Wochenende in Thüringen

Tagsüber wird in den nördlichen Landesteilen von Thüringen verbreitet eine starke Wärmebelastung erwartet. Sonntagmittag von Westen vermehrt Quellbewölkung und am Nachmittag und Abend vereinzelt Schauer und Gewitter mit Starkregen. Abends abklingende Niederschläge. Höchsttemperaturen 29 bis 32, im Bergland 26 bis 29 Grad. Abseits von Gewittern meist nur schwacher Wind. In der Nacht zum Montag in der Westhälfte wechselnd bis stark bewölkt und im Verlauf erneut Gewitter oder gewittriger Regen möglich, in der Osthälfte wolkig bis gering bewölkt und trocken. Tiefsttemperaturen 19 bis 15 Grad.

Am Montag in der ersten Tageshälfte in der Osthälfte bei wenigen Wolken viel Sonnenschein, in der Westhälfte dagegen viele Wolken, rascher Abzug der nächtlichen Niederschläge. Im Verlauf der zweiten Tageshälfte von Westen her zunehmende Bewölkung und teils kräftige Schauer oder Gewitter mit heftigem Starkregen, größerem Hagel und schweren Sturmböen. Höchsttemperaturen von West nach Ost von 25 bis 32 Grad. Meist nur schwacher Wind.

Ab Mittag zieht es sich aber zu, bis dann zum Abend hin Schauer und Gewitter zu erwarten sind. Damit kündigt sich die Kaltfront an, die ab Montag für ein erhöhtes Unwetterrisiko sorgt.

Warnstufen und Farbskala: Was bedeuten die Unwetterwarnungen des DWD?

Der Deutsche Wetterdienst unterteilt seine Unwetterwarnungen in vier Stufen und verwendet dafür unterschiedliche Farben:

Stufe 1 - Amtliche Warnung (Gelb): Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten.

Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten. Stufe 2 – Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange): Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten.

Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. Stufe 3 – Amtliche Unwetterwarnung (Rot): Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden auftreten. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien.

Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden auftreten. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Stufe 4 – Amtliche Warnung vor extremem Unwetter (Violett): Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Häufig sind dabei größere Gebiete betroffen. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Bereiten Sie sich auf außergewöhnliche Maßnahmen vor.

Unwetterwarnung: Wie verhält man sich bei Unwetter richtig?

Besteht eine amtliche Unwetterwarnung, sollte der Aufenthalt im Freien möglichst vermieden werden. Wenn noch ausreichend Zeit ist, sollten Sie bewegliche Gegenstände wie Gartenmöbel oder Fahrräder sichern sowie Türen und Fenster schließen. Empfindliche Geräte sollten sicherheitshalber vom Netz genommen oder mit einem Überspannungsschutz gesichert werden.

Wer im Freien von einem Unwetter überrascht wird, sollte Schutz in einem Gebäude suchen. Bei Gewitter sollte offenes Gelände gemieden und ausreichend Abstand zu Stromleitungen gehalten werden. Auch ein Auto kann Schutz vor Gewittern bieten. Bleiben Sie im Fahrzeug, aber berühren Sie keine blanken Metallteile.

Richtiges Verhalten nach dem Unwetter: Wer kommt für Unwetterschäden an Haus und Auto?

Sollte das Unwetter Schäden an Haus oder Auto verursacht haben, sollten Sie die Beschädigungen am besten per Foto dokumentieren und – sofern vorhanden – Ihrer Versicherung melden. Schäden am Haus sind in der Regel über die Hausrat- oder die Wohngebäudeversicherung abgedeckt.

Schäden am Auto durch Blitzschlag, Brand, Hagel oder Überschwemmung sind meist ein Fall für die Kaskoversicherung.

Begründete Arbeitsverhinderung: Muss ich auch bei Unwetter zur Arbeit fahren?

Arbeitnehmer sind dazu verpflichtet, pünktlich zur Arbeit zu kommen - auch bei schlechter Witterung. Darauf weist der DGB Rechtsschutz hin. Weil Arbeitnehmer das sogenannte Wegerisiko tragen, zählen Verkehrsbehinderungen oder verspätete Züge durch Unwetter nicht als Ausrede, wenn man zur spät zur Arbeit erscheint.

Ausnahmen gibt es jedoch, wenn offiziell, etwa von Meteorologen, vor Unwetter gewarnt wird. Bei einem Sturm, vor dem bereits im Vorfeld gewarnt wird, kann eine sogenannte begründete Arbeitsverhinderung vorliegen.

In diesem Fall können Arbeitnehmer zu Hause bleiben, sie hätten allerdings keinen Anspruch auf Vergütung, so Diplom-Geograf Matthias Habel gegenüber RND. Zudem sollte der Arbeitgeber rechtzeitig darüber informiert werden, sonst droht im schlimmsten Fall eine Abmahnung.

Unwetter-Warn-Apps für iOS und Android

Um rechtzeitig über ein nahendes Unwetter informiert zu werden, bietet sich die Nutzung von Warn-Apps für das Smartphone an. Warnmeldungen erhalten Sie unter anderem über die NINA-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Katwarn oder die WarnWetter-App des Deutschen Wetterdienstes.