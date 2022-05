Die ersten Faultiere des Tiergartens Bernburg leben noch versteckt vor den Besuchern

Bernburg/MZ - Tata mag es eher gemächlich. Bis zu 16 Stunden pro Tag schlummert er in seiner Lieblingsposition: Beide Arme hängen über ihm am dicken Ast, der Rest des Körpers ruht etwas zusammengekauert in der offenen Holzbox. Nur wenn ihm der Pfleger ein Stück Klebereis unter die Nase hält, ziehen sich die Nasenflügel in Richtung Himmel. Das war’s dann aber auch schon mit Bewegung.