Auch in diesem Jahr feiert Sachsen-Anhalt wieder die Eisleber Wiese! Zum 502. Mal findet in Eisleben der Wiesenmarkt statt. Alle Infos zu Attraktionen, Fahrgeschäften und Veranstaltungen zur Eisleber Wiese 2023 gibt es hier.

Eisleben/DUR – Am dritten September-Wochenende ist es wieder so weit: Die Eisleber Wiese ist zurück! Auch in diesem Jahr werden an den vier Tagen wieder unzählige Besucher erwartet, welche sich auf dem Wiesenmarkt mit jeder Menge Fahrgeschäfte, Attraktionen und Musik vergnügen.

Rückblick: So war die Eisleber Wiese 2022

Im Herbst 2022 feierten trotz mäßigem Wetter mehr als 250.000 Besucher die 500. Eisleber Wiese. Ärger gab es allerdings ums Festzelt: Da es regnete, war der Andrang regelmäßig größer als der Platz. Zudem soll am Freitagabend im Zelt ein Porno auf der großen Leinwand gelaufen sein.

Der Eisleber Bürgermeister Carsten Staub war mit seiner ersten Wiese als Stadtoberhaupt „sehr zufrieden“, wie er sagte. Angefangen vom Festumzug und dem Fassbieranstich über den Schützenumzug und das Vogelschießen bis zum Seniorenfest und dem Wiesenbummel für Menschen mit Einschränkungen sei es eine „hervorragende und erlebnisreiche Jubiläumswiese“ gewesen.

Was ist die Eisleber Wiese und wann findet sie statt?

Der Wiesenmarkt, oder auch Eisleber Wiese, ist ein jährliches Volksfest, das immer am dritten September-Wochenende stattfindet. Mit rund 500.000 Besuchern pro Jahr gilt die Eisleber Wiese als größtes Volksfest in Mitteldeutschland. Die erste Auflage war 1521. Damals erhielt die Stadt Eisleben das Marktrecht durch Kaiser Karl V. zur Abhaltung eines Vieh- und Ochsenmarktes auf dem Marktplatz. In diesem Jahr wird vom 15. bis zum 18. September gefeiert.

Wie sind die Öffnungszeiten der Eisleber Wiese in diesem Jahr?

Die Eisleber Wiese findet am dritten September-Wochenende vom 15. bis zum 18. September 2023 statt.

Freitag: 15 Uhr - 1 Uhr

Samstag: 10 Uhr - 1 Uhr

Sonntag: 10 Uhr - 23 Uhr

Montag: 11 Uhr - 24 Uhr

Eisleber Wiese 2023 – Was sind die Highlights am Freitag?

Damit ihr am Freitag auf der Eisleber Wiese keinen Programmpunkt verpasst, haben wir hier eine Übersicht mit dem Ablauf des 15. September.

Den Auftakt machen wie immer der traditionelle Festumzug und der Fassbieranstich durch den Oberbürgermeister. Ein Stargast, wie in früheren Jahren, wird zur Eröffnung nicht auftreten.

Was? Wann? Wo? Eröffnungsspektakel 13:15 Uhr Marktplatz Festumzug 13:30 Uhr Vom Markt zur Festwiese und ins Festzelt Fassbieranstich des Bürgermeisters Carsten Staub 15:00 Uhr Festzelt Band Atemlos 15:15 Uhr Festzelt DJ Dirk 18:00 Uhr Festzelt Band Atemlos 19:00 Uhr Festzelt

Eisleber Wiese 2023 – Was sind die Highlights am Samstag?

Auch für den Samstag haben wir eine Übersicht mit allen Programmpunkten der Eisleber Wiese 2023 für euch:

Was? Wann? Wo? Apell und Schützenumzug 9:30 Uhr Vom Marktplatz zum Schützenplatz neben der Festzelt Vogelschießen 10:30 Uhr Schützenplatz Kliebigtaler Blasmusikanten 14:00 Uhr Festzelt Ehrung Wiesenschützenkönig/in 14:30 Uhr am Festzelt Wiesi am Souvenirstand 15:00 bis 16:00 Uhr Souvenirstand DJ Dirk 18:00 Uhr Festzelt Coverband Empire 20:00 Uhr Festzelt

Eisleber Wiese 2023 – Was sind die Highlights am Sonntag?

Der Programmablauf der Eisleber Wiese für Sonntag sieht wie folgt aus:

Was? Wann? Wo? Wiesengottesdienst im Festzelt 9:00 Uhr Festzelt Dippelsbacher Musikanten e.V. 13:00 Uhr Festzelt Wiesi am Souvenirstand 15:00 bis 16:00 Uhr Souvenirstand Biba und die Butzemänner 18:00 Uhr Festzelt

Eisleber Wiese 2023 – Was sind die Highlights am Montag?

Hier ist der Ablauf zum Seniorenfest der Eisleber Wiese 2023 am Montag:

Was? Wann? Wo? Ulfs kleine Blasmusik 10:00 Uhr Festzelt Hans-Jürgen Beyer 11:00 Uhr Festzelt Wiesi am Souvenirstand 15:00 bis 16:00 Uhr Souvenirstand Joe Eimer und die Skrupellosen 19:00 Uhr Festzelt Großes Höhenfeuerwerk 22:00 Uhr über dem Festgelände zu sehen

Wo findet die Eisleber Wiese statt?

Das Festgelände der Eisleber Wiese erstreckt sich vom Stadtzentrum am Plan über die Lindenallee (Händlerstraße) bis zum eigentlichen Wiesengelände (Schausteller). Besucher, die alles sehen wollen, sollten gut zu Fuß sein. Die Vergnügungsmeile erstreckt sich in diesem Jahr über insgesamt vier Kilometer.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr ist die Innenstadt von Eisleben in diesem Jahr nicht Teil des Festes. Das war 2022 eine Ausnahme zum 500. Jubiläum des Wiesenmarktes.

Eisleber Wiese 2023 – Wie komme ich mit dem Auto hin und wo kann ich parken?

Die Zufahrt zur Wiese wird in diesem Jahr etwas einfacher: Trotz Verzögerungen ist die Nußbreite als Hauptverkehtsache in Eisleben rechtzeitig zum Wiesenmarkt wieder frei.

Direkt am Wiesenmarkt gibt es einen kostenpflichtigen Parkplatz mit maximal fünf Minuten Fußweg zum Festgelände. Die Parkkosten betragen pro Pkw 5 Euro. Die Adresse für Navigationsgeräte lautet: Gerbstedter Chaussee in Eisleben/ Lutherstadt. Am Zielort bitte Hinweisschilder beachten.

Zudem gibt es einen Park&Ride-Parkplatz am Gewerbegebiet in der Halleschen Straße in Eisleben. Von dort fahren Pendelbusse bis zum Wiesenmarkt und wieder zurück. Diese kosten 1,50 Euro pro Person ab 12 Jahren, in denen der Pkw-Stellplatz enthalten ist. Die Adresse für Navigationsgeräte lautet: Herner Straße in Eisleben/ Lutherstadt.

Wie komme ich mit Bus und Bahn zur Eisleber Wiese?

Eisleben ist an das Abellio-Zugnetz mit den Linien R8 und R9 angeschlossen, ab Halle fährt zudem die S-Bahn S7 im Ein-Stunden-Takt. In den Nächten von Freitag zu Samstag und von Samstag zu Sonntag fahren zudem zusätzliche Züge auf der Strecke Halle – Eisleben – Sangerhausen. Vom Bahnhof zum Veranstaltungsgelände und zurück pendeln regelmäßig Busse. Die Mitfahrt ist mit einem gültigen Zug-Ticket kostenlos.

Zudem plant die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) Zusatzfahrten mit Bussen aus verschiedenen Richtungen sowie spezielle Fahrscheinangebote extra für Wiesen-Besucher.

Eisleber Wiese 2023 – Welche Fahrgeschäfte gibt es?

Zur Eisleber Wiese 2023 gibt es insgesamt 39 Fahrgeschäfte, davon 13 Kinderfahrgeschäfte, acht Belustigungs- und Simulationsanlagen, ein Kaspertheater, drei Verlosungen, acht Schießhallen, 25 Geschicklichkeitsspiele und acht Automatenspielgeschäfte.

Vom Freefall-Tower über eine Überschlags-Schaukel bis zum Kinderkarussel ist für alle Altersstufen etwas dabei. 10 Fahrgeschäfte sind erstmals bei der Eisleber Wiese dabei.

Mit dabei ist in diesem Jahr auch der Airborn, der weltgrößte Propeller, ein Flugkarussell mit 65 Metern Höhe und einer Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde.

Wie Schausteller Hannes Hofmann verrät, sollen die Eintrittspreise in diesem Jahr stabil bleiben.

Was gibts auf der Eisleber Wiese zu essen und was kostet das Bier?

Die Organisatoren kündigen 66 Gastronomie- und Ausschankanbieter, 42 Spezial-Verkaufsgeschäfte und sechs bewegliche Verkäufer sowie 94 Händlerstände an.

Das Festzelt wird in diesem Jahr größer als noch 2022, da es im Vorjahr Beschwerden über Platzprobleme gab. Trotzdem ist das Festzelt für Samstag bereits ausgebucht.

Für alle durstigen Besucher: Der halbe Liter Bier wird wie im vergangenen Jahr sechs Euro kosten.

Eisleber Wiese – Wie waren die Vorbereitungen?

Die Organisation der Eisleber Wiese dauert das ganze Jahr und beginnt mit der Auswertung des Vorjahresfestes. Ab November werden die Standplätze ausgeschrieben.

Lesen Sie auch: Für die Elektromonteure beginnt die Eisleber Wiese schon im August

In diesem Jahr wirbt die Wiese zudem mit einem neuen Plakatmotiv.

In diesem Jahr haben sich knapp 700 Schausteller, Gastronomen und Händler um einen der 350 Plätze auf der Wiese beworben. Das sind rund 300 Bewerbungen weniger als im Vorjahr.