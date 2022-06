Die Mittelaltermärkte in Sachsen-Anhalt erleben einen wahren Boom. Auch immer mehr Gewandete sind dort zu sehen. Wir zeigen, welche historischen und fantastischen Verkleidungen in der Region besonders beliebt sind - und welche darüber hinaus im Trend liegen.

Die Mittelaltermärkte werden in Sachsen-Anhalt und Mitteldeutschland immer öfter in Gewandung besucht. Dabei gibt es große Trends wie Wikingerdarstellungen, aber auch regionale Besonderheiten. Symbolbild:

Magdeburg - Die Veranstalter von Mittelaltermärkten in Sachsen-Anhalt und Mitteldeutschland sind sich einig: Die Lust aufs Mittelalter treibt die Menschen derzeit in Massen auf Veranstaltungen, auf denen der Honigwein fließt und Ritter hoch zu Pferden in Duellen gegeneinander antreten. Oft gibt es zusätzlich einen Rabatt auf die Eintrittspreise, wenn Besucher in Gewandungen, also mittelaltertypischen Verkleidungen, auftauchen. Dabei ist der Fantasie scheinbar keine Grenze gesetzt. Elben, Hexen und Kobolde lassen neben Burgfräuleins und einfachen Bauern die Märkte zu einem Augenschmaus werden. Doch auch hier gibt es eindeutige regionale Trends. Wir zeigen, in welche Rolle Sie nun schlüpfen sollten, um auf Sachsen-Anhalts Mittelaltermärkten bestmöglich dem Alltagsleben zu entfliehen.