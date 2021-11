Ferropolis erstmals bei virtueller Messe "Reiselust"dabei

Stadt aus Eisen beteiligt sich erstmals an der „Reiselust“.

Ferropolis nimmt an einer virtuellen Reisemesse teil.

Gräfenhainichen/MZ - Die Stadt aus Eisen, Ferropolis, nimmt nach eigenen Angaben erstmals an einer virtuellen Reisemesse teil: Das digitale Presse- und Trade-Event für das Reiseland Sachsen-Anhalt, die Reiselust 2022/2023, findet in digitaler Form am 2. und 3. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr statt.

Hier findet der Besucher einen Stand der Baggerstadt mit vielen Informationen rund um den Gremminer See und das Industriekulturdenkmal.

Mit dabei sind weitere zahlreiche Vertreter und Anbieter aus allen fünf Reiseregionen, darunter dem Harz, der Altmark, der WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg, der Saale-Unstrut-Region sowie Magdeburg und Region. Die virtuelle Plattform baut sich dabei ähnlich wie eine Präsenzmesse auf. Diskussionspanels, digitale Rundgänge und persönliche 1:1-Gespräche bieten Anregungen, Ideen und Tipps für Touren.

Interessenten erreichen den Ferropolis-Stand direkt unter https://reiselust.avianetvep.com/