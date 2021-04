für Heiratswilligie

Heiraten wie im Märchen

Romantik pur versprechen Hochzeiten in den Gartenträume-Schlössern und -Parks. Von der Trauung, über die romantische Kulisse für Hochzeitsfotos bis hin zu Räumlichkeiten für kleine und große Feste findet man in den Gartenträume-Parks das passende Angebot.

Heiraten kann man zum Beispiel im Hochzeitspavillon im Europa-Rosarium Sangerhausen und im unmittelbar am Schlossgarten gelegenen Ständehaus in Merseburg. In Harbke wird die Orangerie zum Standesamt auf Zeit und bei der Hochzeit in Bad Lauchstädt sorgen die historischen Kuranlagen für ein stimmungsvolles Ambiente. In den Schlossgärten Blankenburg (Harz) und im Schlosspark Moritzburg Zeitz ist die Vermählung unter freiem Himmel möglich, ein Traum für viele Verliebte.

Besondere Orte für Trauungen sind zudem der Wehrturm in Zeitz, die St. Petri Kirche am Wörlitzer Park, die romanische Feldsteinkirche im Gutspark Altjeßnitz und das Chinesische Zimmer im Schloss Oranienbaum. Apropos Schloss: auch in den Schlössern in Krumke, Tangerhütte, Hundisburg, Köthen, Wernigerode und Ballenstedt können sich Paare das Ja-Wort geben.