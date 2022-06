Nacktflaute an Stränden hält an

Die DDR war einst das „Nacktparadis“ schlechthin - besonders an der Ostsee, aber auch an Binnengewässern. Seit 1990 ging es mit der FKK-Tradition bergab.

Magdeburg - Es war ein Bild für die Götter: „Außenseiter-Spitzenreiter“-Moderator Hans-Joachim Wolle 1976 im Adamskostüm am Usedomer Strand. Lediglich bekleidet mit einem Tonbandgerät fing die „Sendung für Neugierige“ recht harmlos an. „Haben Sie eigentlich schon Weihnachtsgeschenke gekauft?“, fragte der DDR-Fernseh-Liebling einen Nackten im heißesten Sommer. Der war überrascht. Und noch mehr die gesamte Guckgemeinschaft zwischen Ostsee und Erzgebirge bei der Ausstrahlung der Sendung. Denn zum krönenden Abschluss stand die gemischte FKK-Gemeinde in Reih und Glied und schmetterte voller Inbrunst das Weihnachtslied „Morgen, Kinder, wird's was geben“.