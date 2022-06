Nach Reisechaos im Westen: Ist der Flughafen Leipzig/Halle auf die Ferien vorbereitet?

In Westdeutschland haben die Sommerferien für viele Urlauber mit stundenlangem Warten an Flughäfen und mit hunderten gestrichenen Flügen begonnen. Droht am Airport Leipzig/Halle bald eine ähnliche Situation?

Am vergangenen Wochenende gab es lange Schlangen in der Schalterhalle des Flughafens Düsseldorf. Viele Reisende verpassten ihren Flug.

Schkeuditz/MZ - Durch das Neun-Euro-Ticket sind bundesweit die Nahverkehrszüge zu Touristik-Zielen überfüllt. Nun laufen auch die Flughäfen über: Für viele Menschen in Nordrhein-Westfalen starteten die Sommerferien an diesem Wochenende mit langen Warteschlangen und gestrichenen Flügen. Zumindest einer der Gründe für die Probleme: Personalnot an den Flughäfen. Die will die Bundesregierung mit einem neuen Vorstoß in den Griff bekommen.