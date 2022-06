Schwimmen in Sachsen-Anhalt: Hier stören Blaualgen den Badespaß 

Die letzten warmen Tage des Sommers nochmal nutzen? Das geht gut in einem der vielen Badeseen Sachsen-Anhalts. Doch Vorsicht: Nicht überall ist das eine ungetrübte Freude.

Magdeburg (vs) - Den Spätsommer in einem der vielen Badeseen Sachsen-Anhalts verbringen: Das klingt für viele nach einem tollen Freizeitprogramm. Doch mancherorts stören Blaualgen den Badespaß. Sie können bei längerem Kontakt Hautreizungen hervorrufen. Das Landesamt für Verbraucherschutz gibt Auskunft, welche Seen mit einer hohen Blaualgen-Population zu kämpfen haben.