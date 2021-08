Sonne satt oder Regen und Wolken? So wird das Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Wolken und Regen, statt Sonne satt war die Devise der vergangen Tage in Sachsen-Anhalt. Bleibt das Schmuddelwetter Sachsen-Anhalt erhalten oder kehrt der Sommer am Wochenende zurück? Der Deutsche Wetterdienst informiert.

Wolken und Schauer beherrschen die Wetterlage Sachsen-Anhalts am Wochenende.

Sachsen-Anhalt (vs)- Am Freitag ist es überwiegend stark bewölkt, wobei örtlich auch zu Gewittern und Starkregen kommen kann. Gegen Abend klingen die Schauer vom Norden Sachsen-Anhalts her ab - es kommt gelegentlich zu Wolkenauflockerungen. Schwacher bis mäßiger Nord- bis Nordwestwind zieht übers Land bei Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad. Im Harz ist es etwas kühler. Über Nacht ist es dann stark bewölkt, wobei wieder Schauer auftreten können.

Samstag überwiegend bedeckt - Sonntag Temperaturspitze bei 21 Grad

Auch am Samstag ist es überwiegend im ganzen Land bedeckt, gegen Mittag sorgen Quellwolken für vermehrte Schauer. Auch Gewitter ist möglich. Die Temperaturen erreichen mit 20 Grad ihre Spitze. Im Harz wird wieder etwas kühler bei maximal 17 Grad. In der Nacht zum Sonntag besteht eine hohe Regenwahrscheinlichkeit - es kühlt ab auf bis zu acht Grad.

Auch der Sonntag wird sich gegenüber den Vortagen unverändert mit Schauern und vereinzelten Gewittern präsentieren. Die Temperaturlage steigert sich aber leicht auf 18 bis zu 21 Grad. Im Nordwesten herrscht schwacher bis mäßiger Wind.