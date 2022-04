Sonnenschein oder Regenschauer? So wird das Wetter am 1. Mai in Sachsen-Anhalt

Am Sonntag ist der 1. Mai - gerade dieses Wochenende finden im Land zahlreiche Veranstaltungen statt. Doch fallen diese ins Wasser oder können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auf schönes Wetter freuen?

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - Ob Walpurgisnacht oder Tanz in den Mai: An diesem Wochenende gibt es viele gute Gründe, warum ein stürmisches Regenwetter mehr als unpassend wäre. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verrät, wie das Wetter am ersten Mai-Wochenende wird.

Starts in Wochenende weitestgehend heiter

Am Freitag sind über Sachsen-Anhalt ungefährliche und lockere Quellwolken zu sehen. Die Sonne kommt regelmäßig zum Vorschein, regnen soll es dabei nicht. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 19, im Harz bei 11 bis 16 Grad. Eine schwache Brise weht aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig bis stark bewölkt. Laut DWD soll es in den meisten Teilen Sachsen-Anhalts aber trocken bleiben. Im Harz ist jedoch in der zweiten Nachthälfte mit einzelnen, leichten Schauer zu rechnen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 6 bis 1 Grad.

Nacht zum Samstag meist trocken, aber kühl

Am Samstag hängen über Sachsen-Anhalt viele Wolken, gelegentlich kann sich über etwas Sonnenschein gefreut werden. Im Burgenland ist jedoch mit vereinzelten Schauern zu rechnen. Maximal erreicht das Thermometer 13 bis 16, im Harz 8 bis 12 Grad. Es weht ein schwacher Nordwestwind. In der Nacht zum Sonntag bleibt es wolkig bis stark bewölkt, aber meist trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 7 bis 3 Grad.

Wie wird das Wetter am 1. Mai?

Der Sonntag startet zwar wolkig, aber ebenfalls meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 17, im Harz zwischen 9 und 14 Grad. Es weht wie am Samstag ein schwacher Nordwind. In der Nacht zum Montag bleibt es dann weiterhin stark bewölkt und meist niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 1 Grad. Die neue Woche startet dann meist Niederschlagsfrei.