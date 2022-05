Sonnenschein und Wolken zum Vatertag? Wie wird das Wetter an Himmelfahrt?

Magdeburg/DUR - Grillen mit kühlen Getränken, Ausflüge mit Wanderschuhen oder relaxen im Garten oder auf dem Balkon. All das bietet sich für den Männertag an, vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Bis zu 20 Grad am Vatertag möglich

Nach einem Wochenstart, der mit Sonnenschein und Gewitter sehr abwechsungsreiches Wetter bot, wird die Himmelfahrtswoche auch vorwiegend durchwachsen mit einem Mix aus Sonnenschein, Wolken und Regen. Doch der Feiertag am Donnerstag könnte der schönste Tag der Woche werden.

Die Temperaturanzeige klettert auf den Thermometern in Sachsen-Anhalt am Männertag auf bis zu 20 Grad. Im Harz wird es etwas kühler, wobei mit Temperaturen von 12 bis 17 Grad gerechnet wird, so der Deutsche Wetterdienst. Von Westen her sorgt frischer Wind für Abkühlung, wodurch es zu Windböen kommen kann. Auf dem Brocken sind sogar Sturmböen möglich.

Regen bleibt an Himmelfahrt aus

Die Regenwahrscheinlichkeit liegt in den kommenden Tagen zwar zwischen 20 und 60 Prozent, doch wie es beim Portal Wetter.de heißt, bleibt es am Vatertag trocken und das Niederschlagsrisiko bleibt aus. Die Sonne wird am Donnerstag knapp neun Stunden scheinen, wobei im Land auch vereinzelt Wolken auftreten.

Zum Abend hin wird die Wolkendecke in Sachsen-Anhalter breiter und es kühlt sich auf bis zu sieben Grad ab.