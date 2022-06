Nach Hitzewoche: Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwetter in Sachsen-Anhalt

Nach der Hitze der vergangenen Tage zieht eine Unwetterfront auf Sachsen-Anhalt zu. Der Deutsche Wetterdienst warnt örtlich vor starken Gewittern und Sturmböen. Abkühlung ist jedoch nicht in Sicht.

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Wochenende vor schweren Gewittern in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Tiefer Luftdruck und feuchtere Luft sorgen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) für wechselhaftes Wetter in Sachsen-Anhalt. Bei sommerlichen Temperaturen ist vielerorts mit Gewittern zu rechnen. Der DWD hat für einige Regionen Unwetterwarnungen herausgegeben. Das sind die aktuellen Aussichten für die kommenden Tage.

Wetter in Sachsen-Anhalt: DWD warnt vor Unwetter am Freitag

Bereits ab den Mittagsstunden ist laut DWD örtlich mit schweren Gewittern und Starkregen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmetern in einer Stunde zu rechnen. Zudem können Hagelschauer und Sturmböen auftreten.

Die Warnung gilt aktuell unter anderem für den Kreis Mansfeld-Südharz, den Saalekreis, den Burgenlandkreis sowie den Kreis Harz. Hier besteht Gefahr durch Blitzeinschläge. Erst in der Nacht zum Samstag sollen die Schauer allmählich nachlassen.

Leichtes Gewitterrisiko in Sachsen-Anhalt auch am Samstag

Der Samstag beginnt laut DWD wechselhaft. Zwar lässt der Regen nach, dennoch ist örtlich noch mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 26 bis 29 Grad, im Harz 22 bis 26 Grad. Auch in der Nacht zum Sonntag kühlt es sich nur leicht ab.

Schauer und Gewitter im Westen Sachsen-Anhalts am Sonntag

Am Sonntag kann es vor allem im Westen des Landes immer wieder zu Schauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen können dabei teilweise sogar die 30-Grad-Marke knacken. Erst in der Nacht zum Montag soll der Regen langsam abklingen. Auch am Montag ist örtlich mit Schauern und Gewittern zu rechnen.