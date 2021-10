Wetter: Auch am Freitag wird Sturm in Sachsen-Anhalt erwartet

In Sachsen-Anhalt bleibt es auch am Freitag stürmisch. Ab den Mittagsstunden ist erneut mit stürmischen Böen zu rechnen.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt bleibt es auch am Freitag stürmisch. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, soll der Wind nach einer ruhigeren Nacht am Morgen wieder auffrischen.

Ab den Mittagsstunden sei erneut mit stürmischen Böen zu rechnen. Insbesondere höher gelegene Orte seien betroffen, so der DWD am Freitagmorgen. Auf dem Brocken werden orkanartige Böen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erwartet.

Zum Abend hin soll sich die Wetterlage beruhigen. In der Nacht zum Samstag ist den Angaben zufolge nur noch vereinzelt mit Windböen zu rechnen.