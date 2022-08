Neue Hitzewelle im Anmarsch: So heiß wird es diese Woche in Sachsen-Anhalt

Die Abkühlung war nur von kurzer Dauer: In der neuen Woche sollen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt erneut deutlich über 30 Grad steigen. Das sind die Aussichten für die kommenden Tage.

In Sachsen-Anhalt ist zur Wochenmitte erneut mit Hitze zu rechnen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Der Sommer bleibt den Menschen in Sachsen-Anhalt weiterhin erhalten. Besonders zur Wochenmitte hin ist erneut mit deutlich steigenden Temperaturen zu rechnen. Das ist die aktuelle Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Wetter in Sachsen-Anhalt: Das ist die aktuelle Wettervorhersage

Die neue Woche startet zunächst stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Zum Nachmittag lockert der Himmel auf, es bleibt trocken bei Temperaturen bis zu 28 Grad, im Harz bis 24 Grad. In der Nacht zum Dienstag zum kühlt es sich auf bis zu 10 Grad ab, örtlich ist mit Nebelfeldern zu rechnen.

Am Dienstag ist es nur vorrübergehend bewölkt. Bei strahlendem Sonnenschein sind Höchsttemperaturen bis zu 30 Grad möglich, es bleibt trocken. In der Nacht zum Mittwoch nimmt die Bewölkung zu, mit Regen ist jedoch nicht zu rechnen. Die Temperaturen fallen auf 18 bis 15 Grad.

Hitze zur Wochenmitte: DWD erwartet bis zu 37 Grad in Sachsen-Anhalt

Bereits am Mittwoch meldet sich die Hitze in Sachsen-Anhalt zurück. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Höchstwerte von bis zu 35 Grad, auch im Harz kann die 30-Grad-Marke geknackt werden. Auch in der Nacht ist kaum mit Abkühlung zu rechnen.

Besonders heiß wird es am Donnerstag: Laut DWD sind bei sonnigem Wetter Temperaturen bis zu 37 Grad möglich, auch im Harz kann das Thermometer auf bis zu 33 Grad klettern. Erst zum Wochenende hin ist mit leichter Abkühlung zu rechnen. Am Freitagmorgen ziehen erste Regenfelder vom Westen her über Sachsen-Anhalt. Die Temperaturen gehen auf 21 bis 17 Grad zurück.