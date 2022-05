Urlaub im Wohnmobil liegt im Trend, auch bei den Menschen in Sachsen-Anhalt. So haben sich seit der Corona-Pandemie hierzulande immer mehr Menschen ein Wohnmobil gekauft. Auch die Nachfrage beim Verleih hat sich erhöht. Auf den Campingplätzen macht sich dieser Boom bemerkbar. Laut dem ADAC gibt es im Sommer nur noch wenige Standplätze.

Urlaub im Wohnmobil liegt im Trend, auch bei den Menschen in Sachsen-Anhalt. So haben sich seit der Corona-Pandemie hierzulande immer mehr Menschen ein Wohnmobil gekauft, besagt eine Analyse des Teams von Goldenstein Rechtsanwälte.

Magdeburg - Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es in Sachsen-Anhalt einen regelrechten Wohnmobil-Boom. Während die Pkw-Zulassungen zwischen 2020 und 2022 in etwa stagnierten, stieg die Anzahl an zugelassenen Wohnmobilen im selben Zeitraum in Sachsen-Anhalt um fast 40 Prozent an.