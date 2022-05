Traditionelle Bikerausfahrt im Südharz fällt erneut aus

Sangerhausen/MZ - Sie gehörte bis zu Corona zum 1. Mai wie die Kundgebung der Gewerkschaften auf dem Marktplatz der Kreisstadt. Aber auch kommendes Jahr wird es an dem Tag keine Biker- und Trikerausfahrt in Sangerhausen geben. Frank George, der in der Bikerszene besser als „Sancho“ bekannt ist, hat die Ausfahrt bereits jetzt erneut abgesagt. Es ist das mittlerweile dritte Mal in Folge.