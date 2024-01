Was die Menschen im Januar vor 100 Jahren in Anhalt und der preußischen Provinz Sachsen bewegte, aus denen Sachsen-Anhalt hervorgegangen ist.

Überall Schneeberge und zwei entlaufene Elefanten in Magdeburg

Am Magdeburger Handelshafen ging vor 100 Jahren der Umschlag zurück - und er wurde der Stadt zu teuer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - „Glück“ ist am Jahresbeginn wohl stets einer der am häufigsten genannten Wünsche. Vor hundert Jahren dürfte das kaum anders gewesen sein. Auch nicht im Dörfchen Prödel bei Gommern. Zum Jahreswechsel sahen dort die beiden Söhne des Eisenbahners P. einen Hasen, der am Zaun im Schnee scharrte. Kaum war er weg, untersuchten sie Meister Lampes Spuren. Da funkelte ihnen etwas Blankes entgegen, ein goldener Ring. Es war der seit drei Jahren vermisste und erfolglos gesuchte Ehering ihrer Mutter.