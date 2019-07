In Braunsbedra wurde ein Mann verfolgt und überfallen. Symboloto: Roland Weihrauch/dpa

Zwei Männer haben einen 24-Jährigen im Saalekreis verfolgt, geschlagen und ausgeraubt.

Braunsbedra (dpa) l Zwei unbekannte Männer haben einen 24-Jährigen in einem Ortsteil von Braunsbedra (Saalekreis) verfolgt, geschlagen und ausgeraubt. Das Duo sprach den jungen Mann am frühen Sonntagmorgen im Ortsteil Großkayna auf offener Straße an, wie die Polizei mitteilte.

Der 24-Jährige ging jedoch weiter. Die Unbekannten folgten ihm. Einer der Männer schlug und trat plötzlich auf ihn ein. Anschließend stahl das Duo die Geldbörse des Mannes und flüchtete. Der 24-Jährige wurde ambulant behandelt.