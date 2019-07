Gewalt in der Pflege – Auch Patienten sind betroffen

Nach Angaben des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQB) ist auch Gewalt von Pflegekräften an Patienten keineswegs selten. Bei einer Befragung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen gaben 40 Prozent der Teilnehmer zu, sich innerhalb des letzten Jahres mindestens einmal so verhalten zu haben, dass dies dem Kriterium von Vernachlässigung oder Misshandlung entsprechen würde. In einer ähnlichen Befragung in Hessen räumten dies sogar 72 Prozent der Pflegekräfte ein.

Am häufigsten wurden dabei psychische Misshandlung, pflegerische und soziale Vernachlässigung bis hin zu mechanischer Fixierung (Festschnallen am Bett) und medikamentöser Freiheitseinschränkung genannt.

Laut einem Qualitätsbericht des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen von 2014 kamen freiheitsentziehende Maßnahmen wie die Fixierung zuletzt bundesweit oft vor – teilweise auch ohne richterliche Genehmigung.

Das Risiko für Patienten, Opfer von Vernachlässigung oder Misshandlungen zu werden, ist in Krankenhäusern und Heimen deutlich höher als in der ambulanten Pflege.

Bekannt wurde zuletzt etwa der Fall eines Pflegedienstes in Krakow am See (Mecklenburg-Vorpommern). Der Betreiberin wurde vor Gericht Freiheitsberaubung in mehreren Fällen, Misshandlung von Schutzbefohlenen, Körperverletzung und Betrug vorgeworfen. Die Einrichtungen der Angeklagten wurden geschlossen.