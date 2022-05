International Ukraine-Konflikt: Sind Bundeswehr-Soldaten aus Sachsen-Anhalt involviert?

An der ukrainischen Grenzen sollen sich nach Informationen internationaler Geheimdienste bis zu 130.000 russischer Soldaten befunden haben. Die deutsche Bundeswehr beteiligt sich auf der anderen Seite an einem Truppenaufmarsch der westlichen Kräfte in Litauen.