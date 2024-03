Ein Putin-Propagandist will für Krim-Brücke vier Pendants in Deutschland zerstören, eine auch in Magdeburg. Wie realistisch ist dieses Szenario?

Magdeburg. - Als Vergeltung für eine mögliche Attacke auf die Krim-Brücke, nannte der kremlnahe Propagandist Dmitri Kisseljow im russischen Staatsfernsehen „Rossija 1“ vier Pendants in Deutschland – eine davon in Magdeburg. Er spricht bei der Trogbrücke über die Elbe von einer „Glasur auf dem Kuchen“. Neben der Trogbrücke nennt er als mögliches Ziel von russischen Raketen auch die Hohenzollern-Eisenbahnbrücke in Köln, die Fehmarnsund- und die Rügenbrücke. Um das Drohungsszenario zu unterstreichen sind im Video Fadenkreuze eingezeichnet und Ziele farblich untermalt. Die Aussagen sind offenbar eine Reaktion auf das abgehörte Gespräch, in dem Bundeswehroffiziere im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg eine Attacke auf die Krim-Brücke besprochen haben sollen.